سعال مريض بفيروس كورونا في السوبر ماركت يشكل سحابة من العدوى... فيديو

ابتكر العلماء محاكاة حاسوبية لدراسة مدى انتقال الفيروس داخل المبنى، ووجدوا أن سحابة من القطرات يمكن أن تصيب زوارًا في السوبر ماركت حتى بعد أن يغادرها المريض.

ونبه العلماء إلى أن أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالفيروس هي الابتعاد عن الأماكن العامة المزدحمة مثل المتاجر ومحطات القطار، بحسب صحيفة "ذي سان".

وقال البروفيسور فيل فورينين من جامعة آلتو في فنلندا لـ"بي بي سي": "حاول الذهاب إلى هذه الأماكن بأقل قدر ممكن. ابق هناك لأقل وقت ممكن".

وقال الباحثون في بيان مصاحب للفيديو: "تظهر النتائج الأولية أن جزيئات الهباء الجوي التي تحمل الفيروس يمكن أن تبقى في الهواء لفترة أطول مما كان يعتقد، لذلك من المهم تجنب الأماكن العامة المزدحمة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة عن طريق الإفرازات التنفسية كالسعال، الذي لا يزال الطريق الرئيسي لانتقال فيروس كورونا".

درس الخبراء في فنلندا، كيف يتم نقل جزيئات الهباء الجوي الصغيرة في الهواء عند إطلاقها من الجهاز التنفسي من خلال العطس أو السعال أو حتى التحدث.

وأشاروا إلى أنه "في العملية قيد البحث، تنتشر سحابة الهباء الجوي خارج المنطقة المجاورة للشخص الذي قام بالسعال كما تذوب الجزيئات في الهواء حين انتشارها".

وتابع العلماء: "ومع ذلك قد تستغرق العملية (الذوبان) عدة دقائق. ولا تستقر الجسيمات الصغيرة للغاية على الأرض، بل تتحرك في تيارات الهواء أو تبقى في الهواء في نفس المكان".

وقال البروفيسور فورينين أيضًا: "يمكن لأي شخص مصاب بفيروس كورونا أن يسعل ثم يغادر، لكنه يترك وراءه جزيئات صغيرة للغاية من الهباء الجوي تنقل فيروس كورونا. ثم يمكن لهذه الجسيمات دخول الجهاز التنفسي لأشخاص آخرين قريبين".

ونصح الباحث ارتداء أقنعة الوجه، فالشخص يمكن أن يكون حاملا للمرض، لكن لا تظهر عليه الأعراض.