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    الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يعرض هواتف آيفون 11 في المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 10 سبتمبر/ أيلول 2019

    تسريبات "آي أو إس 14"... ميزة فريدة لأصحاب هواتف "آيفون" قريبا

    © REUTERS / Stephen Lam
    علوم
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    كشفت تقارير صحفية عن التسريبات الخاصة بنظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد لهواتف "آيفون"، والتي من بينها ميزة خاصة توفر الكثير من بيانات المستخدمين.

    وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن iOS 14 الجديد، سيسمح لمستخدمي هواتف "آيفون" لأول مرة بتجربة التطبيقات من دون تثبيتها على هواتفهم.

    وقال مصدر إن "أبل" ستسمح للمستخدمين بتجربة التطبيقات، قبل تنزيل الإصدار الكامل منها من على متجر "آب ستور" أو فتح محتوى التطبيق إذا كان مثبتا بالكامل على الهاتف.

    وسيتفاعل نظام تشغيل iOS 14 مع التطبيق على أنه "جهة خارجية" يمكن تصفحها من دون فتحها والتعرف على كيفية عملها، وفي حال رغبته في تشغيل التطبيق لفترة أطول يمكنه تحميله بصورة كاملة.

    ​وسيطلق على تلك المنظومة الجديدة اسم "القصاصات"، التي يمكن من خلالها الاستجابة السريعة لأي تطبيق من دون تنزيله بالكامل على هاتف آيفون.

    وتتشابه تلك الميزة، مع ميزة سابقة موجودة في نظام تشغيل "أندرويد" تحت اسم "سلايسز"، والتي يمكن من خلالها فتح أي تطبيق من دون تحميله على الهاتف.

    من المتوقع أيضًا أن يتضمن iOS 14 عدد من الميزات والتنقيات الحديثة، مثل تحديثات على iCloud Keychain، وعرض قائمة جديدة للشاشة الرئيسية، وتطبيق لياقة جديد.

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