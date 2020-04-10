تصميم جديد مبتكر لنسخة "يوتيوب" على سطح المكتب

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن الواجهة الجديدة لـ"يوتيوب" تحتوي على تقنيات أفضل للتمرير، بالإضافات إلى ميزات إيماءات جديدة، وتجربة لمس محسنة لأجهزة "آيباد".

كما تضمن تحديث " يويتوب " إصلاح لعدد كبير من الأخطاء والعيوب، التي ظهرت في الإصدار السابق.

وتضمنت نسخة سطح المكتب تحسين تجربة اللمس للأجهزة التي تعمل باللمس مثل حواسيب "آيباد" أو "كروم بوك".

وستظهر تجربة تلك التقنية من خلال "النقاط الثلاث" الظاهرة أعلى يمين الشاشة، لتجربة تشغيل "يوتيوب" باستخدام "الماوس" واللمس على الشاشة في آن واحد.

كما يوفر تحديث "يوتيوب" إمكانية تمرير أي فيديو لأسفل ويظل مشغلا، في حين يجري المستخدم عمليات بحث أخرى، كما هو معتاد، في تطبيق"أندرويد"، ولكن سيكون بصورة أسرع وأكثر سهولة ومرونة.

كما زود "يويتوب" من حجم الرموز، حتى يمكن النقر عليها بسهولة والتنقل بين خيارات الموقع بصورة سلسة.

نظم "يوتيوب" كذلك قائمة سجل المشاهدة بشكل أفضل حسب التاريخ.

كما يمكن كذلك تحديث "يوتيوب" المستخدم من تنظيم قوائم التشغيل الخاصة به، من خلال خيارات الانتقال إلى أعلى أو أسفل.