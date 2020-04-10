تحديث جديد من "إنستغرام" يرفع شعار "الرسائل للجميع"

كشفت تقارير إخبارية أن "إنستغرام" بدأت في طرح تحديثات جديدة لكل من نسخة الهاتف المحمول وسطح المكتب، وصفت بأنها ترفع شعار "الرسائل للجميع".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "إنستغرام" طرحت في تحديثها الجديد إمكانية بعث الرسائل الخاصة لكل مستخدمي التطبيق سواء على الهاتف المحمول أو نسخة سطح المكتب.

وبالفعل بدأت "إنستغرام" في طرح تلك الخاصية الجديدة منذ صباح اليوم الجمعة، لكل مستخدميها.

​وسيتم تفعيل تلك الخاصية الجديدة لكل مستخدمي "إنستغرام"، وسيمكن إرسال الرسائل الفردية أو الجماعية لأي من أصدقائك على نسخة سطح المكتب كما نسخة الهواتف المحمولة.

كما منحت أيضا "إنستغرام" خاصية لكل من يمتلكون حسابات على فيسبوك أو واتس آب وليس لديهم حسابات على "إنستغرام".

*Sliding into your DMs*



Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv — Instagram (@instagram) April 10, 2020

​وسمحت "إنستغرام" لمستخدميها بإرسال الصور إلى حسابات فيسبوك أو واتسآب مباشرة، من دون الحاجة إلى فتح تلك التطبيقات، من خلال إنستغرام.

وتندرج تلك الخاصية، ضمن مبادرة شركة "فيسبوك" لتوحيد منصاتها الثلاثة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب" في منصة موحدة.