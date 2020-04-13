أطباء يابانيون يكتشفون الدواء الذي يمنع تكاثر فيروس "كورونا"

اكتشف أطباء ايابانيون في بحث جديد، أن العقار نيلفينافير يمنع تكاثر فيروس "كورونا".

ويستخدم " نيلفينافير" خلال العلاج ضد فيروس العوز المناعي البشري، ونشرت نتائج الدراسة على موقع "biorxiv.org".

ودرس الباحثون تأثير تسعة عقاقير مماثلة على جزيئات فيروس كورونا المستجد ووجدوا أن العقار المذكور يؤثر على انخفاض في نشاط تكاثر فيروس كورونا.

وأشار الأطباء، أن العلاج لمرض "كوفيد-19" لم يتم إيجاده بعد، لذا من الضروري اختبار الأدوية المضادة للفيروسات المثبتة فعاليتها.

في سياق متصل، أظهر الدواء التجريبي لشركة "غلياد ساينسز" الأمريكية، للمرضى الذين يعانون من عدوى "كوفيد 19" نتائج واعدة في اختبارات مبكرة.

كما أظهرت تجارب أجراها فريق من العلماء على دواء مخصص لعلاج الإيبولا فاعليته على حالات خطرة من مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19).