منظمة الصحة العالمية تعلق على استخدام لقاح السل للوقاية من فيروس كورونا

وقالت الصحة العالمية في بيان لها يوم الأحد: "لا يوجد دليل على أن لقاح "Bacillus Calmette-Guérin ،"BCG، يحمي الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19... في ظل عدم وجود أدلة، لا توصي منظمة الصحة العالمية بأخذ لقاح "بي سي جي" للوقاية من كورونا".

ومع ذلك، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تجري حاليًا تجربتان سريريتان حول استخدام لقاح "بي سي جي"، وستقوم المنظمة بتقييم نتائج الدراسة عندما تكون متاحة.

وكان فريق من علماء الأوبئة في جامعة تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية) قد وجد أنه في البلدان التي لديها برامج تطعيم ضد السل، هناك حالات إصابة بفيروس كورونا أقل بعشر مرات مقارنة بالدول التي لا يتم فيها تنفيذ هذا البرنامج.

ونشرت مجلة The IrishTimes الدراسة التي قارن فيها العلماء معدلات الانتشار والوفيات من كوفيد-19 وتوافر برنامج التطعيم ضد السل في 178 دولة.