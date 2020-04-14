توقيف اختبارات أدوية "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كورونا بعد ظهور نتائج خطيرة

أوقف العلماء دراسة كانت تعمل على اختبار أدوية "هيدروكسي كلوروكين" في علاج مرض "كوفيد 19" بعد ظهور نتائج خطيرة على بعض المرضى.

وبحسب القائمين على الدراسة فقد لوحظ ظهور أعراض عدم انتظام في ضربات القلب بعد أخذ جرعات كبيرة من دواء "هيدروكسي كلوروكين"، الذي استخدم في وقت سابق لعلاج مرض الملاريا.

وبحسب "لايف ساينس" كان العلماء يعملون على اختبار تأثير الدواء على مرضى "كوفيد 19" في البرازيل، لكن الباحثون قرروا التوقف بعد رصد هذه النتائج الخطيرة على القلب.

ورصد الباحثون ظهور أعراض عدم انتظام ضربات القلب على بعض المرضى الذين تم منحهم الدواء، والذي من الممكن أن يهدد مرضى "كوفيد 19"، ويضر بالدورة الدموية ويزيد من سوء حالتهم الصحية.

ونوه الباحثون إلى عدم وجود عدد كافي من المرضى لإجراء التجارب بهدف التوصل إلى استنتاجات دقيقة حول إمكانية استخدام هذا الدواء في علاج فيروس كورونا المستجد.

ونوهت "سكاي نيوز" إلى أن عدم انتظام ضربات القلب، يكون على حالتين، إما زيادة الضربات بسرعة كبيرة أو بطء شديد بالضربات، تنتج عن تغييرات في النظام الكهربائي لعضلة القلب، التي بدورها يمكن أن تؤثر على كفاءة الدورة الدموية في الجسد، ومن الممكن أن تنتهي بالسكتة القلبية أو أعراض أخرى خطيرة.