اختبار دواء لكورونا على متطوعين من أمريكا وأوروبا

يعتزم عملاق الصناعات الدوائية "أسترازنيكيا" اختبار أحد أدوية السرطان الجديدة الخاصة به "كالكوينس"، لمعرفة ما إذا كان يمكنه كبح الاستجابة المناعية المفرطة التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد لدى بعض المرضى.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، قالت الشركة البريطانية السويدية، اليوم الثلاثاء، إن علاجها للأورام اللمفاوية قد يقلل من شدة ضيق التنفس لدى المرضى، عن طريق الحد من الالتهابات التي يسببها فيروس كورونا المستجد.

سيتم اختبار دواء "Calquence" على مرضى "كوفيد 19" في المستشفيات، بما في ذلك البعض ممن يتلقون الدعم في وحدات العناية المركزة، في تجربة عشوائية واسعة النطاق، ووفقًا للشركة فإن أول المتطوعين للاختبار سيكونون من الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة.

وقال خوسيه باسلغا، رئيس أبحاث السرطان في أسترازنيكيا، إن الشركة تأمل في "إثبات أن إضافة كالكوينس إلى الرعاية الجيدة يقلل من الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي ويحسن فرص بقائهم على قيد الحياة".

يستهدف الدواء بروتينًا يعرف باسم "BTK" ينظم عملية الالتهاب. في بعض المرضى، يتسبب "كوفيد 19" في تفاعل مناعي شديد يسمى عاصفة السيتوكين، والتي يمكن أن تكون مميتة.