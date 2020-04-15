طبيب يحذر من عواقب الإصابة بـ"كوفيد-19" بدون أعراض

يرى البروفيسور سيرغي أفدييف، رئيس قسم أمراض الرئة في جامعة سيتشنوف في موسكو، أن عواقب الإصابة ب COVID-19 بدون أعراض قد تكون مختلفة، ولا يتم استبعاد المضاعفات الخطيرة.

وفقا له، لا يزال من المستحيل تحديد الحالات التي تحدث فيها العواقب الوخيمة لفيروس كورونا بدون أعراض، ولكن أهم المضاعفات لدى جميع المرضى هي الفشل التنفسي الحاد. في هذه الحالة، من الضروري وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي.

وقال البرفيسور لوكالة "سبوتنيك": "قد تكون السيناريوهات مختلفة، فمن المحتمل أنه في البداية لن يكون هناك أعراض لفيروس كورونا، ثم تظهر مضاعفات".

وأشار أفدييف إلى أن الإصابة بكوفيد-19 بدون أعراض شائعة جدًا، ويمكن أن تختلف نسبة هذه الحالات من 25 إلى 50 %.

وفقا له، في المتوسط​​، يستمر المرض بدون أعراض من أسبوع إلى أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، في حالة الاتصال بمريض مصاب بفيروس كورونا وغياب الأعراض، من المهم قضاء 14 يومًا في العزلة الذاتية.