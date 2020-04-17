تسجيل
18:02 GMT18 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، الصين أبريل 2020

    3 تفسيرات لعودة "كورونا" إلى المتعافين منه

    © REUTERS / Aly Song
    علوم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (102)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104511/86/1045118638_0:285:3072:2013_1200x675_80_0_0_ad57672a4ac6e8097e353e8128091b41.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202004171045194129-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86/

    يحقق مسؤولو الصحة الكوريون الجنوبيون في عدة تفسيرات محتملة لعدد من المتعافين من مرض "كوفيد 19" والذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لاحقا.

    يقول الخبراء إن من بين الاحتمالات الرئيسية إعادة العدوى أو الانتكاس أو الاختبارات غير دقيقة، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية. 

    وقد أبلغت كوريا الجنوبية، حتى اليوم الخميس، عن 141 حالة إصابة بالفيروس بعد التعافي منه، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 

    مسح إلكتروني لخلية في حالة الاستماتة (باللون البني المخضر) لمريض مصاب جداً بجزيئات فيروس SARS-COV-2 (باللون الوردي)، والمعروف أيضًا باسم فيروس تاجي جديد كورونا.
    © REUTERS / NIAID-IRF
    قصة المرأة التي اكتشفت فيروس كورونا لأول مرة

    إعادة عدوى أم انتكاس؟

    يعتقد الخبراء أن أحد أسباب انتكاس الأشخاص قد يكون أن الفيروس يهاجم الخلايا المناعية المسماة الخلايا اللمفاوية التائية التي تلعب دورا رئيسيًا في قدرة الجسم على تحديد العدوى والبدء في الاستجابة لها.

    وعلى الرغم من أن إعادة العدوى ستكون السيناريو الأكثر إثارة للقلق بسبب آثاره على تطوير المناعة لدى البشر، فإن كلا من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والعديد من الخبراء يقولون إن "هذا السيناريو غير مرجح".

    وبدلا من ذلك، تقول المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تميل نحو سيناريو الانتكاس أو "إعادة تنشيط" الفيروس.

    ويقول الخبراء إن الانتكاس قد يعني أن أجزاء من الفيروس تدخل في حالة سُبات لفترة من الوقت، أو أن بعض المرضى قد يعانون من ظروف معينة أو ضعف في المناعة ما يجعلهم عرضة لإحياء الفيروس في أجسامهم.

    يقارن كيم جونغ كي، عالم الفيروسات في كلية الصيدلة بجامعة كوريا الجنوبية، الانتكاسة بعد العلاج بزنبرك يعود إلى الانطلاق بعد الضغط عليه لأسفل، قائلا: "عندما تضغط على زنبرك يصبح أصغر، وعندما ترفع يديك من عليه، ينطلق مجددا".

    وحتى إذا تم اكتشاف انتكاس المرضى بدلا من إعادة العدوى، فقد يشير ذلك إلى تحديات جديدة لاحتواء انتشار الفيروس.

    تقول سول داي وو، الخبيرة في تطوير اللقاحات والأستاذ في جامعة تشونج أنج الكورية الجنوبية: "السلطات الصحية في كوريا الجنوبية ما زالت لم تعثر على الحالات التي ينقل فيها المرضى "المعاد تنشيط" الفيروس في أجسامهم إلى أشخاص آخرين، ولكن إذا ثبتت مثل هذه العدوى، فستكون مشكلة كبيرة". 

    كيف يهاجم كورونا الخلايا اللمفاوية؟ 

    أشارت دراسة حديثة لأطباء في الصين والولايات المتحدة إلى أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يُدمر الخلايا اللمفاوية التائية التي تلعب دورا أساسيا في المناعة الخلوية وفي جهاز المناعة في الجسم وقدرته على مكافحة العدوى.

    وجمع الباحثون المتعاونون في جامعة فودان في شنغهاي وبنك الدم في نيويورك الخلايا التائية والفيروس التاجي الجديد معا. وقام الفيروس بتعطيل عمل الخلايا الليمفاوية التائية. 

    يشار إلى أن جسم الإنسان يحتوي الملايين من الخلايا الليمفاوية المسؤولة عن الكشف عن العدوى الفيروسية، وتنبيه الخلية المناعية والمساعدة في وقف انتشار العدوى.

    تُظهر صورة المجهر الإلكتروني لفيروس SARS-CoV-2، والمعروف أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد كورونا، الذي يسبب مرض فيروسي COVID-19، المعزول من مريض في الولايات المتحدة. وتظهر على الخلايا نتوءات صغيرة خارج سطح الخلايا فتبدو كتاج.
    © REUTERS / NIAID-RML
    تداوى بها المصريون القدماء... ما هي المادة الفاتكة بفيروس كورونا؟

    ويُعتقد أن الإفراط في نشاط تنوع الخلايا التائية المسؤولة عن دق ناقوس الخطر - يسمى "عاصفة السيتوكين" - هو المسبب النهائي لمعظم وفيات الفيروس التاجي لأنه يؤدي إلى التهاب شامل.

    وهناك نوع آخر من هذه الخلايا، يسمى الخلايا التائية القاتلة، حيث يقتل الخلايا المصابة بالفعل بمسببات الأمراض، سواء كان فيروسا مثل الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد 19" أو السرطان - بحيث لا تتمكن هذه الخلايا من التكاثر وتغذي انتشار المرض داخل الجسم.

    وإذا تغلب المرض على هذه الخلايا التائية، فلا يمكنها مقاومة العدوى أو الأمراض الأخرى أيضا.

    ومن المثير للقلق أن وجود الفيروس التاجي قد يتلف الخلايا المناعية أيضا، مما يعني أنها غير قادرة على اكتشاف عودة الفيروس، ونتيجة لذلك، لا تؤدي الخلايا التائية إلى إنتاج الأجسام المضادة للدفاع عن الجسم.

    دقة نتائج الاختبارات 

    يُعتبر المرضى في كوريا الجنوبية خاليين من الفيروس عندما يكون اختبارهم سلبيًا مرتين في غضون 48 ساعة.

    بينما تعتبر اختبارات تحليل الـ"بي سي آر" ( RT-PCR) المستخدمة في كوريا الجنوبية دقيقة بشكل عام، يقول الخبراء إنه قد تنتج نتئائج خاطئة أو غير متناسقة لعدد صغير من الحالات.

    وتتميز اختبارات الـ"بي سي آر" بدقة 95٪، ما يعني أنه ما يزال هناك 2-5 ٪ من تلك الحالات التي تم الكشف عنها حالات سلبية كاذبة أو إيجابية كاذبة.

    مواطنون يرتدون كمامات طبية كجزء من اجراءات وقائية مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهم يقفون على بعد مسافة آمنة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، في طوابير في أحد البنوك في مصراتة، ليبيا 22 مارس / آذار 2020
    © REUTERS / Ayman Al-Sahili
    الصحة العالمية: ليس مؤكدا بعد أن المتعافين من كورونا "محصنين" ضد العدوى مرة ثانية

    تقول سول إن بقايا الفيروس يمكن أن تظل عند مستويات منخفضة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها من خلال اختبار معين.

    من ناحية أخرى، قد تكون الاختبارات حساسة للغاية لدرجة أنها تلتقط مستويات صغيرة جدا من الفيروس، والتي من المحتمل أن تكون غير ضارة، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية جديدة على الرغم من أن الشخص قد تعافى ، حسبما قال كوون جون ووك، نائب مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء.

    يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت السبت الماضي، أنها تدرس التقارير التي تفيد بأن بعض مرضى "كوفيد-19" جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى، بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

    وقالت المنظمة إنها "على علم بهذه التقارير"، مضيفة: "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (102)

    انظر أيضا:

    قصة المرأة التي اكتشفت فيروس كورونا لأول مرة
    تسريبات حول إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة كورونا
    ظهور "الرجل العنكبوت" في تركيا لمساعدة الأطفال والمسنين في أزمة كورونا... صور
    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    يسلبون الأراضي ويقدمون المال من بعدها
    يسرقون وطنك ثم يعطونك منه قليلا
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك