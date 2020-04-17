فيسبوك توفر "إيموجي" جديدة خاصة بفيروس كورونا

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن فيسبوك يقدم طريقة صغيرة للناس، كي تظهر دعمك لأثناء تفشي فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن جائحة كورونا المستجد أجبر الجميع على البقاء في المنازل، لذلك يرغب الكثير منهم في دعم أحبائهم الذين لا يعيشون بالقرب منهم أو بعيدين عنهم.

وتظهر الإيموجي الجديدة على فيسبوك على هيئة شخص مبتسم يحمل قلبا بين يديه، والأخرى على شكل قلب نابض أرجواني اللون، كدلالة على شخص يحصل على علاج.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

​وقال أليكسندرو فويكا، مدير اتصالات هندسة فيسبوك: "نحن نعلم أننا نعيش في زمن غير طبيعي، لذلك أردنا أن يتمكن الناس من إظهار دعمهم بطرق تتيح لأصدقائهم وعائلاتهم، معرفة أنهم يفكرون فيهم".

وتابع بقوله: "رد الفعل وحده لن ينقذ الأرواح، أو يحل أزمة البطالة المتزايدة على كوكب الأرض، لكنها مجرد تقدير من المستخدم للآخرين".