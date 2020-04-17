الكشف عن عرض جديد لوباء "كوفيد-19" عند الأطفال والمراهقين

أعلن أطباء إيطاليون وإسبان عن عرض جديد يمكن أن يظهر على الأشخاص المصابين بوباء "كوفيد – 19" الذي يسببه فيروس كورونا، حيث يمكن أن يظهر عليهم طفح جلدي على الساقين.

وأشار الأطباء إلى أن واحد من كل 5 إيطاليين دخلوا المستشفى يعاني من مشاكل جلدية، وغالبا ما يحدث هذا العرض لدى الأطفال والمراهقين.

وقالت جمعية أطباء الأطفال الإسبانية إن الطفح الجلدي المصاحب للفيروس التاجي مشابه إلى حد كبير للطفح الجلدي الذي يصاحب المريض أثناء إصابته بالجدري أو الحصبة، مشيرين إلى أن الاحمرار يظهر على أصابع القدم ويزول بعد ذلك، دون ترك أي آثار، وفقا لصحيفة "ميترو".

وحث الأطباء أخذ مثل هذا النوع من الطفح على محمل الجد، وفي حال ظهوره يجب على الشخص حجر نفسه ذاتيا. ومع ذلك، ينصح الأطباء بعدم الذهاب إلى المراكز الطبية في حال وجود الطفح الجلدي فقط، وفي حال ظهوره يجب مراقبة الحالة الصحية بعناية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد، "جائحة". ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من مليوني حالة إصابة في العالم، وتوفي أكثر من 146 ألف شخص. فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات في روسيا، أكثر من 32 ألف شخص وتوفي 273 شخصا وتعافى 2590 شخصا.