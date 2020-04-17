"غوغل" تطرح تحديثا لمنع التطبيقات المحتالة

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "غوغل" الأمريكية ستطرح تحديثا جديدا في متجر "غوغل بلاي" لمنع التطبيقات المحتالة عبر نظام تشغيل "أندرويد".

أشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن ذلك التحديث على "غوغل بلاي" سيجعل المنصة أكثر شفافية في محاولة لبناء ثقة المستخدم بنظام "أندرويد".

وأشار التقرير إلى "غوغل بلاي" الذي يستخدمه مليارات الأشخاص، ما يجعله منصة جاذبة للمحتالين، ما يجعلها تتخذ إجراءات للحد من ذلك.

وقالت أنجيلا ينغ، مديرة المنتجات في غوغل: "لمواصلة بناء هذه الثقة، أعلنا عن سياسة الاشتراكات المحدثة اليوم، كجزء من تحديث سياسة أوسع لبناء ثقة المستخدم وتعزيز أمان المستخدم عبر غوغل بلاي، والتي تتطلب هذه السياسة الجديدة أن تكون شفافًا بشأن عرض الاشتراك الخاص بك".

وتابعت بقولها: "تلك التحديثات ستكون مناسبة بصورة أكبر للمطورين، الذين لن ينخدعوا بأي تطبيقات جديدة قد تكون احتيالية".

ويهدف التحديث الجديد، لتحديث السياسة إلى ضمان فهم المستخدمين لعرض الاشتراك، وشروط التجارب المجانية والعروض التمهيدية، وكيفية إدارة اشتراكهم، بما في ذلك الإلغاء.

وأضاف ينغ: "يمكنك قراءة السياسة الكاملة والاطلاع على أمثلة لأفضل الممارسات والانتهاكات الشائعة في مركز السياسات، ولكن الأهم هو التأكد من أنك واضح بشأن عرض الاشتراك داخل تطبيقك".