باحثون يؤكدون ضرورة تمديد الحجر الذاتي حتى عام 2022

أعلن باحثون من جامعة هارفارد الحاجة إلى تمديد الحجر الصحي الذاتي، بسبب جائحة كورونا، حتى عام 2022، مشيرين إلى أن خطورة تفشي المرض ستصبح مستمرة.

ويحذر الرسم البياني المتوقع لنشاط الفيروس من وقوع موجة ثانية من وباء "كوفيد – 19" في شتاء هذا العام. ويعتقد العلماء أن عواقبه ستظل مدمرة كما هو الحال الآن.

وأضاف الباحثون أن الحجر الصحي الذاتي المطول هو الشيئ الوحيد القادر على إيقاف معدل الإصابات وانقاذ حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

وتابعوا أنه من الممكن دحض هذه النظرية فقط في حال حدوث مناعة قوية عند البشر ضد العدوى الفيروسية، بالإضافة إلى ذلك سيساهم التقدم الكبير في تطوير اللقاح أيضا في مكافحة فيروسات التاجية.

وأردف الباحثون أنه في ظل التطور الإيجابي للأحداث (في حال اتباع الحجر الذاتي) سيكون من الممكن التحدث عن الانتصار على الفيروس في حلول عام 2024، وفق صحيفة "الغارديان"،

محذرين في حال لم يحدث ذلك، ستصبح موجات انتشار الأوبئة أكثر انتظاما، وستودي سنويا بحياة الكثير من الأشخاص.