عالم في ووهان يوضح لماذا لا يمكن "تصنيع" فيروس كورونا

قال رئيس معهد ووهان للفيروسات، يوان زيمينغ، في مقابلة مع قناة CGTN إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا من أصل اصطناعي.

وأوضح زيمينغ أن "بعض العلماء يعتقدون أن الذكاء الاستثنائي وعبء العمل مطلوبان لإنشاء فيروس. لذلك، لن أصدق أبدًا أننا نحن البشر يمكننا الآن صنع مثل هذا الفيروس".

وأكد أن فيروس كورونا لا يمكنه "الخروج" من المعهد الذي يعمل فيه. وأوضح زيمينغ أن هناك نظام إدارة صارم، وكذلك لوائح البحوث.

وأوضح العالم لماذا ظهرت مثل هذه الشائعات. وفقا له، فإن الناس يربطون هذا بحقيقة أن معهد علم الفيروسات ومختبر BSL-4 موجودان في ووهان.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر العالم باتهامات السناتور الأمريكي، توم كوتون بأن فيروس كورونا جاء من معهد ووهان للفيروسات.

وأكد العالم "لا يوجد دليل، كل هذا مبني على التكهنات".

ويعتقد العالم أن يتم ذلك من أجل إرباك الناس، والتدخل في أنشطة مكافحة الوباء أو حتى الأنشطة العلمية للمعهد. وأشار زيمينغ إلى أنه يشارك منذ فترة طويلة في ضمان السلامة البيولوجية للمختبر ويعلم أن هذا لا يمكن أن يحدث.