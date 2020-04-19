سامسونغ تطور تطبيقا لـ"غسل الأيدي" على الساعات الذكية

وأشارت شركة "سامسونغ"، وفقا لما نشره موقع "تايم نيوز ناو" إلى أن تطبيق "غسل الأيدي" الجديد، يسعى لإبقاء الناس في أمان أثناء فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويمكن تنزيل التطبيق الجديد المخصص للساعات الذكية عبر متجر "غلاكسي" الإلكتروني.

ويعمل التطبيق الجديد، وفق المعايير الاحترازية الدولية المقررة من منظمة الصحة العالمية، والتي توصي بغسل الأيدي بشكل متكرر، حيث يذكر المستخدم بضرورة غسل الأيدي عند دخوله المنزل لمدة 20 ثانية كاملة.

#Samsung Develops ‘Hand Wash’ #App to Keep You Healthy & Safe https://t.co/YfS6kd26Lp via @SamsungNewsIN #coronavirus #staysafe < handy if you have a Galaxy Watch. I don't see it in the Galaxy Store yet, though pic.twitter.com/nEa4Ia0Vku — Neville Hobson (@jangles) April 19, 2020

​وسيطالبك التطبيق الخاص بشركة "سامسونغ" بضرورة غسل الأيدي بصورة مستمرة لمدة 20 ثانية، كما يمكن للمستخدم أن يضبط المنبه لتذكيره بتشغيل التنبيه ليكون مرتبطا بتوقيتات معينة أو تعليقات لمسية مثلا عند خلع الساعة أو عند دخول المنزل.

ويذكر التطبيق عند تنبيهه المستخدم "أمامك 5 ثوان لتشغيل الصنبور ووضع الصابون، ثم 20 ثانية لغسل يدك".

ويسمح التطبيق أيضا بتقديم معلومات للمستخدم بكم مرة غسل فيها يده في هذا اليوم، وتتبع روتينهم اليوم في غسل الأيدي.