مشروبات لتحسين وظائف المخ

وفقا لعالمة النفس العصبي، خلال فترة العزلة الذاتية، يوصى بشرب الكاكاو والمشروبات التي تحتوي على الجينسنغ.

قالت عالمة النفس العصبي، إيرينا خفينغيا إن معظم الناس يحاولون التخلص من التعب عن طريق شرب الشاي والقهوة، ولكن فعاليتهل تلاحظ إذا كنت تشرب أكثر من كوبين في اليوم، لأن كمية أكبر تخفف من رد الفعل.

لتجنب التعب وتحسين الأداء، تحتاج إلى شرب المشروبات التي تحتوي على الجينسنغ.

قالت الخبيرة: "قطرتان أو ثلاث قطرات من الجينسنغ في كوب ماء مرتين في اليوم كافية للحفاظ على قدرة العمل لفترة كافية". توصي بوضع جذر الجينسنغ في الماء المغلي.

بالإضافة إلى ذلك، يعد الكاكاو أداة فعالة لزيادة أداء العمل.

وفقا لها، بفضل محتوى المواد المفيدة، على وجه الخصوص، الفلافونول، يحسن الشراب الدورة الدموية في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، هناك عناصر تساهم في إنتاج الدوبامين، المسؤول عن المزاج الجيد.

وأوضحت خفينغيا في مقابلة مع "سبوتنيك": "يمكن أن يشرب الكاكاو ليس فقط للصحة، ولكن أيضًا للتهدئة، وهو أمر مفيد جدًا أثناء العزلة الذاتية".

وأشارت الخبيرة أيضًا إلى أن المشروبات المختلفة من الفاكهة والتوت لها تأثير إيجابي على الدماغ.

ويزيد التفاح من مرونة الأوعية الدموية ويمنعها من الانسداد، مما يمنع السكتات الدماغية والتوت والتوت البري يحسن الذاكرة ويحسن تدفق الدم.