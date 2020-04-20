ما هي نتائج دواء أفيغان الياباني على مرض كورونا؟

وسعت الشركة اليابانية "Fujifilm"، المصنعة لدواء "أفيغان"، الذي يتم اختباره خلال هذه الفترة لعلاج كورونا، الطاقة التصنيعية كثيرا للعقار المضاد للأنفلونزا نظرا لإيجابية نتائج التجارب السريرية عليه في معظم الدول التي بدأت بشكل موسع الأسبوع الماضي.

وصرحت الشركة اليابانية بحسب موقع "daily medical info" أن "التوقعات المحتملة أن يكون هناك زيادة كبيرة في إنتاج "أفيغان" (Avigan) تصل لـ 100 ألف جرعة علاجية بحلول شهر يوليو/ حزيران المقبل، بزيادة ضعفين مقارنة بالشهر الماضي".

وأضاف الموقع أن الشركة "تسعى لزيادة عدد الجرعات العلاجية لـ 300 ألف جرعة بحلول شهر سبتمبر/ أيلول".

وأكد الموقع أن "الشركة تخصص الآن سعة إضافية ومنشأت لتصنيع وإنتاج المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة العقار".

يذكر أن الدواء الياباني "أفيغان" أثبت فاعليته لعلاج أعراض مرض كورونا بعد نتائج التجارب السريرية الأولية التي أجرتها الصين الشهر الماضي، وحصل الأسبوع الماضي على الضوء الأخضر من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء التجارب السريرية الموسعة عليه في أنحاء العالم.