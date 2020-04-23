إطلاق تقنية "أبل" و"غوغل" لتتبع مصابي كورونا الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية أن شركتي "أبل" و"غوغل" الأمريكيتين تنويان إطلاق تقنيتهما الجديدة لتتبع مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الأسبوع المقبل.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن شركتي أبل وغوغل سيطلقان تلك التقنية الجديدة خلال مؤتمر صحفي افتراضي للمطورين في 28 أبريل الجاري.

وأوضح التقرير أن تيك كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" التقى المفوض الأوروبي، تييري بريتون، عبر اجتماع بتقنية الفيديو وشرح طريقة عمل التقنية الجديدة وطمأنه فيما يخصص بخصوصية المستخدمين.

وضغط المفوض الأوروبي خلال الاجتماع، لضمان توافق تلك التقنية مع قوانين الخصوصية المتبعة في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس أبل أن تلك التقنية تتميز بأنها تقنية "مجهولة وطوعية وشفافة ومؤقتة وآمنة وقابلة للتشغيل المتبادل".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيوافق على تشغيل تقنية أبل وغوغل لفترة محدودة فقط خلال أزمة "كوفيد 19"، وإلغاء تفعيلها بعد انتهاء الأزمة، على أن تلتزم الشركتين بقواعد وشروط الخصوصية.

يذكر أن دول أخرى تعمل على تشغيل تطبيقات التتبع الخاصة بها لمرضى "كوفيد 19"، ومنها فرنسا التي قررت تفعيله يوم 11 مايو المقبل، مع بدء رفع إجراءات إغلاق البلاد الاحترازية.

وتعمل التقنية الفرنسية على استخدام تقنية "بلوتوث"، وعدم تفعيل تقنيات الطرف الثالث للبيانات كالتي تستخدمها "أبل" و"غوغل".

I just had a good exchange with #Apple CEO @tim_cook on the need to ensure that contact tracing apps are fully: ✔️anonymised ✔️voluntary ✔️transparent ✔️temporary ✔️secured and interoperable across operating systems and borders.#Deconfinement apps must respect our #privacy. pic.twitter.com/VrnUXOsrat — Thierry Breton (@ThierryBreton) April 22, 2020

​وأجرى الاتحاد الأوروبي كذلك محادثات مماثلة مع ممثلي شركة غوغل سوندار بيتشيا وسوزان وجسيكي من يوتيوب.

وطالب الاتحاد الأوروبي من غوغل ضرورة تحديد معدلات تدفق البيانات للحد من الضغط على البنية التحتية للإنترنت في أوروبا.

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