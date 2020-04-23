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    تطبيقات تساعدك على متابعة حالتك الصحية خلال فترات الصيام

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    علوم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (119)
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    يخوض معظم المسلمين حاليا تجربة صيام استثنائية خلال شهر رمضان، نظرا لما يجري في العالم من إجراءات استثنائية مرتبطة بتفشي جائحة كورونا المستجد.

    ونظرا لأن معظم الدول الإسلامية سيخوض فيها المسلمون تجربة الصيام لساعات طويلة فإن هناك حاجة لمتابعة تطورات الحالة الصحية باستمرار، حتى لا يصاب شخص بمكروه وسط تلك الحالة الاستثنائية من تفشي الوباء.

    ولذلك يقدم موقع "ذا أونلاين موم" التقني المتخصص مجموعة من الحلول والتطبيقات، التي يمكن من خلالها متابعة تطورات حالتك الصحية باستمرار طوال ساعات اليوم، وخاصة خلال ساعات الصيام.

    وتعمل تلك التطبيقات الطبية على تقديم معلومات كاملة عن أي أعراض غريبة تظهر عليك، وتقديم أسلوب حياة أكثر صحة.

    ولكن يحذر التقرير من أنه لا ينبغي الاعتماد فقط على تلك التطبيقات الطبية والصحية، كبديل للتشخيص الطبي البشري في حالة شعور الشخص بالخطر.

    وجاءت تلك التطبيقات على النحو التالي:

    1- WebMD:

    يقدم طوال اليوم كمية هائلة من المعلومات الصحية وأدوات لدعم القرار، ومدقق لكل الأعرض الغريبة التي قد تواجهها وأساسيات الإسعافات الأولية والتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية المحلية.

    التطبيق مجاني - متاح على نظامي أندرويد وآي أو إس

    2- iPharmacy:

    متجر متكامل كل الأشياء الصيدلانية وإرشادات حول كل أنواع الأدوية ويقدم أفضل الوصفات الطبية.

    يمكنه تسجيل أعراضك ويرسلها للأطباء المتخصصين والصيادلة ويرشدك إلى التوصيف السليم لحالتك الصحية.

    التطبيق حاصل على تصديق من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA.

    التطبيق مجاني - متاح على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

    3- Instant Heart Rate:

    يستخدم كاميرا الهاتف وتركيزها على معصم يدك لقياس نبض القلب بصورة فورية.

    يمكنه تخزين بياناتك وقياس معدل اختلاف نبضات القلب وتنبيهك في حالة حدوث أي خلل.

    التطبيق مجاني – متاح على أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس وويندوز فون.

    4- Glucose Buddy:

    التطبيق يعتبر مثاليا لمرضى السكري، لأنه يسمح بقياس نسبة السكر في الدم، وتتبع استهلاك الكربوهيدرات وجرعات الأنسولين وممارسة الرياضة وباقي الأنشطة لتحقيق استقرار مثالي لحالة السكر.

    ينبغي مزامنة التطبيق مع جهاز قياس السكر الخاص بك.

    التطبيق مجاني – متاح على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

    5- HealthTap:

    يمكنك من خلال التطبيق الحصول على إجابات فورية لجميع أسئلتك من قبل أطباء مؤهلين عبر هاتفك الذكي.

    يمكنه رصد كافة الأعراض الغريبة التي قد تحدث لك مثل ارتفاع درجات الحرارة وما إلى ذلك من أعراض.

    التطبيق مجاني – متاح على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

    ​6- Stress Check Pro:

    يستخدم التطبيق الكاميرا لمراقبة ضغط الدم لديك، وتتبع مستوياته ما بين الارتفاع والانخفاض.

    ويقدم التطبيق تحذيرات وتنبيهات إذا كنت تعاني من إجهاد مثلا على مدار اليوم.

    التطبيق مجاني – متاح على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

    7- Fooducate:

    يتتبع التطبيق نظامك الغذائي، وما تحتاجه من سعرات حرارية طوال اليوم، حيث يراقب التطبيق فترات تناولك الطعام من خلال كاميرا الهاتف.

    ويقدم لك دوما خلال التسوق بدائل صحية من خلال مسح "الباركود" الخاص بالمنتج الذي تنوي شرائه.

    التطبيق مجاني – متاح على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس

    8- Lark Up:

    يتابع أنماط نومك النهارية والليلية ويساعدك على تحسين ساعات نومك وأنماطها وزيادة طاقتك النهارية.

    التطبيق مجاني – متاح على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

    9- Galaxy Watch blood pressure app:

    هو تطبيق خاص بساعات "سامسونج" الذكية فقط، ويستخدم لقياس ضغط الدم وتتبع نبضات القلب وقياس مدى تغيرهم على مدار اليوم، وتنبيهك بسرعة في حال حدوث أي أضرار خطيرة في أي منهما.

    يوجد تقنية في التطبيق بالاتصال بأحد أبرز المقربين منك لتنبيهه بأنك تواجه خطرا يتعلق بضغط الدم أو نبضات القلب.

    التطبيق مجاني – متاح على ساعات سامسونج الذكية

    10- Ceridian:

    هو تطبيق مخصص لمتابعة الحالة الصحية لكل الموظفين في مؤسسات العمل وإبلاغ جهة العمل حال ظهور أي أعراض غريبة على أي شخص منهم.

    ينظر للتطبيق بأنه مثالي في متابعة ظهور أعراض كورونا في مؤسسات العمل الخاصة.

    التطبيق مجاني – متاح عبر نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

    كيف يمكن لـالطائرات بدون طيار أن تساعد في مكافحة كورونا
    © Sputnik / Mohamed Mostafa
    كيف يمكن لـ"الطائرات بدون طيار" أن تساعد في مكافحة كورونا
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (119)

    انظر أيضا:

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    شهر رمضان, فيروس كورونا, تحمل الصيام, الصيام, تطبيقات ذكية, تطبيقات, أخبار هواتف ذكية, هواتف ذكية
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