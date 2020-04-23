"فيسبوك" بصدد طرح تحديث يتعلق بهوية الناشرين

كشفت تقارير صحفية أن شركة "فيسبوك" تستعد لطرح تحديث على منصتيها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التحديث المرتقب لن يجعل أحد خفيا على الإطلاق على صفحات ومنشورات فيسبوك أو إنستغرام.

وتستهدف فيسبوك من تلك الخطوة، تتبع الصفحات وفهم من يقف وراء المنشورات ومدى صحتها ومكافحة الأخبار المزيفة.

وتم تفعيل هذه الميزة حاليا في الولايات المتحدة، لإظهار المنشورات من خارج الولايات المتحدة والتي قد تحوي أخبارا مزيفة.

وتشير فيسبوك إلى أن تلك الخاصية ستوفر المزيد من الشفافية على المنشورات الموجودة على المنصة.

ولكن في المقابل يرى البعض أنها قد تشكل انتهاكا كبيرا لخصوصية المستخدم، الذي قد يسعى لإخفاء المكان الذي نشر فيه منشوره.

وتقول فيسبوك عن التحديث: "هذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، لذلك نحن نتخذ خطوات إضافية لجعل الصفحات والحسابات مع الجمهور الكبير أكثر شفافية".

وكانت فيسبوك قد أعلنت في وقت سابق عن ميزة جديدة عبر إنستغرام، أطلقت عليها اسم "حول الحساب"، والتي تقدم معلومات عامة حول أي حساب ومن يتابعه من أشخاص من دون تقديم معلومات مفصلة تعتبر انتهاكا لخصوصيته.