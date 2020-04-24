غوغل تسمح لك منح "بقشيش" لموقعك المفضل

أعلنت شركة "غوغل" أنها ستسمح لمستخدميها بميزة جديدة يمكن من خلالها منح مواقعهم المفضلة تبرعات صغيرة في صورة "بقشيش".

أوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك التبرعات الصغيرة، تسعى "غوغل" من خلالها لدعم المواقع الصغيرة المتأثرة اقتصاديا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وتسمح أداة غوغل الجديدة للأشخاص بالتبرع بمبالغ صغيرة من المال لمواقع الويب الخاصة بهم أثناء تصفحهم تلك المواقع.

وسترتبط تلك الأداة الجديدة بتقنية "غوغل مدفوعات"، وستبدأ التبرعات الصغيرة من 25 سنتا أمريكيا حتى 5 دولارات أمريكية، عبر زر عائم أسفل الشاشة.

وستساعد تلك التبرعات ناشري الأخبار والمدونين والمواقع الصغيرة في دعم أعمالهم.

ويمكن النظر لتلك الأداة بأنها وسيلة لجني الدخل حتى لو كان ضعيفا، بسبب تراجع الدخول بسبب تفشي وباء كورونا.

ولم تعلن "غوغل" بعد تفاصيل تلك التقنية من هي المواقع التي سيتم تطبيقها عليها، وما هي المواقع التي ستمنع عنها تلك التقنية.