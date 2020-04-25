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    صدمة في "أندرويد 11"... تقنية مهمة لن تكون متاحة للجميع

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    تلقى عدد من عشاق ومستخدمي نظام تشغيل الهواتف الذكية الأشهر "أندرويد"، بعد تداول تقارير مسربة عن بعض ميزات "أندرويد 11" الجديدة.

    ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عدد من الميزات الجديدة المسربة لـ"أندرويد 11"، الذي يخضع حاليا للاختبار لدى المبرمجين.

    ونقل الموقع التقني عن مصادر أن "أندرويد 11" سيتمتع بتقنيات وميزات جديدة في تسجيل المكالمات.

    هاتف محمول أندرويد
    © CC0 / FirmBee
    "الشاشات المنبثقة"... تسريبات تكشف ميزة "مدفونة" في نظام "أندرويد 11" الجديد

    ولكن تلك التقنيات، يبدو أنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين، حيث ستكون متاحة لبعض الدول والمناطق وغير متاحة لدول أخرى، حسب التنظيمات التشريعية الموجودة في بعض الدول والتي تمنع تسجيل المكالمات تلقائيا.

    ومن المتوقع أن تعمل تقنيات تسجيل المكالمات الجديدة، بخيارات أكثر سهولة، بحيث يمكن تسجيل جميع المكالمات تلقائيا، أو تخصيص تسجيل مكالمات لجهة اتصال محددة، أو مثلا تحديد تسجيل كل المكالمات في وقت معين من اليوم.

    كما أضافت "غوغل" خطوة جديدة قبل تسجيل المكالمات، فعند تسجيل أول مكالمة عبر الهاتف، سيتم إعلامك بأنك مسؤول عن الامتثال للقوانين المحلية التي قد تتطلب موافقة جميع الأطراف قبل تسجيل المكالمة.

    كما أن "أندرويد" ستخبرك في بعض الدول، أنها ستبعث رسالة إلى الطرف الآخر عند بدء تسجيل المكالمة، أنه يتم تسجيل مكالمته حاليا، وسيتم منح المستخدم خيارا لوقف تسجيل مكالمته أو إنهاء المكالمة بصورة كاملة.

    كما أن "غوغل" أخضعت المكالمات المسجلة لتعديل آخر، حيث أن تلك المكالمات سيتم تخزينها في الهاتف فقط، ولن يتم رفعها على خدمات التخزين السحابية لمزيد من الخصوصية للمستخدم.

    أفضل تطبيقات أندرويد في 2019
    © Sputnik /
    أفضل تطبيقات أندرويد في 2019

     

     

     

     

     

     

     

     

    انظر أيضا:

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