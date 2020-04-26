إخصائية تغذية تحدد من تشكل البطاطا خطرا على حياتهم

تعد البطاطا من الخضروات التي تظهر في المواسم الباردة نسبيا وتضاهي أهميتها أهمية الأرز والقمح؛ إذ إنها تعد إحدى أهم المحاصيل الأساسية في النظام الغذائي للناس كافة.

وبحسب الإخصائية في عالم التغذية، الروسية ريما مويسينكو، فإن هذا النوع من الخضار يشكل خطرا حقيقيا على بعض الأشخاص.

وفي مقابلة خاصة على موقع "Nation News" الإخباري تقول مويسينكو بهذا الخصوص: "من الأفضل رفض هذا المنتج للأشخاص الذين لديهم نمط حياة هادئ وبالأخص أولئك الذين لا يمارسون الرياضة وقليلا ما يتحركون بالمجمل، وفي حال أرادوا أكل البطاطا من الأفضل تناولها دون تقشير جلدتها".

وأضافت مويسينكو قائلة: "إن البطاطا المقلية تعد الخطر الأكبر على هؤلاء الأشخاص الذين لا يتحركون ولديهم مشاكل بشرايين الدم والضغط".

وأشارت مويسينكو إلى أن البطاطا تحتوي على مادة كربوهيدرات التي تساهم بارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة الذي بدوره ينعكس على زيادة الأنسولين.

واختتمت مويسينكو: "البطاطا تساهم في الجوع والحاجة إلى المزيد من الغذاء".