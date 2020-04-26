الكوكب الذي يقترب من الأرض يوجه رسالة بخصوص "كوفيد 19"... صور وفيديو

نشر مرصد "أريسيبو" في بورتوريكو، صورا جديدة للكويكب الذي يقترب من الأرض، والذي وصفته وسائل الإعلام العالمية "كأنه يرتدي كمامة"، نظرا لشكل التلال التي على سطحه.

ونشرت "سي إن إن" الصور والمشاهد الجديدة المسجلة للكويكب الذي يبلغ حجمه حوالي 1.2 ميل، وقالت إنه سيمر بجانب كوكب الأرض الأسبوع المقبل.

Giant asteroid flying by Earth next week looks like it's wearing a face mask



On April 29, it will pass within 3,908,791 miles of Earth, moving at 19,461 miles per hour.



but it's not expected to collide with our planet. (~CNN) pic.twitter.com/bBuLW9K7MM — World Updates (@Rntk____) April 24, 2020

وبحسب تقديرات الخبراء، سيمر الكويكب بتاريخ 29 أبريل/نيسان، بسرعة تقدر بحوالي 19461 ميل في الساعة، على بعد 3.9 مليون ميل تقريبا من الأرض، وهي المسافة تعادل 16 ضعفا من المسافة بين كوكب الأرض والقمر.

وقالت رئيسة مرصد "أريسيبو"، آن فيركى، في بيان لها: "إن السمات الطبوغرافية الصغيرة مثل التلال والهضاب في أحد طرفي الكويكب 1998 OR2 رائعة"، وأضافت: "ولكن نظرًا لأننا جميعًا نفكر في (كوفيد 19)، فإن هذه الأشكال تجعل الكويكب يظهر وكأنه يوجه رسالة لسكان الأرض بارتداء كمامة".

Giant #asteroid 52768 (1998 OR2) flying by Earth next week looks like it's wearing a #CORONA face mask.



On April 29, it will pass 3,908,791 miles of Earth, moving at 19,461 million/hour. That's still 16 times farther than distance between Earth & moon.@InfoGujcost @TOIAhmedabad pic.twitter.com/HhVzWqExYF — Lok Vigyan Kendra - Bhavnagar (KRCSC BHAVNAGAR) (@krcscbhavnagar) April 25, 2020

ويلقب الكويكب بالرمز 52768 (1998 OR2)، وتم رصده لأول مرة في عام 1998، وأكد أغلب خبراء الفلك أنه لن يشكل تهديدا للأرض.