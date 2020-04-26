ابتكار جهاز رخيص للكشف عن كورونا يمكن توصيله بالموبايل

ابتكر فريق من العلماء الأمريكيين جهازا إلكترونيا يستطيع اكتشاف الميكروبات أو الفيروسات خلال ثلاثين دقيقة فقط، وعرض نتائج التحليل على تطبيق يتم تنزيله على الهاتف المحمول.

والجهاز الجديد الذي يقدر سعره بخمسين دولارا، يتكون من شريحة تحتوي على مواد الكشف تحلل الحمض النووي لعينة من الأنف أو الدم ويتم تثبيت الجهاز على الهاتف المحمول، بحيث يمكن استعراض نتائج التحليل باستخدام كاميرا المحمول بعد تنزيل تطبيق مخصص لهذا الغرض، بحسب ما نقلته "جينينج نيوز".

#ILLINOIS researchers developed an inexpensive pathogen testing device that clips to a smartphone and gives results in 30 minutes.



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وقال فريق الدراسة في جامعة إلينوي الأمريكية، أن الجهاز الجديد الذي يستطيع تخفيف الضغوط التي تتعرض لها المختبرات أثناء إجراء التحاليل في زمن انتشار الأوبئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر العالم أستاذ الهندسة البيولوجية في جامعة إلينوي، براين كانينغهام، إن فكرة الدراسة في البداية كانت تهدف إلى ابتكار جهاز محمول لاكتشاف الأمراض الميكروبية والفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي للخيول مماثلة لـ"كوفيد 19".

وأشار كانينغهام، أنه يمكن استخدام الجهاز لإجراء الاختبارات على ركاب الطائرات أو مرتادي المتنزهات أو المشاركين في المناسبات أو الفعاليات العامة، وأضاف، أن الجهاز الجديد يستفيد من تقنيات الحوسبة السحابية في تخزين نتائج التحاليل التي يجريها للرجوع إليها في أي وقت.