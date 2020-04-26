نشر خريطة مفصلة لسطح القمر... فيديو

وتم إنشاء الخريطة الجديدة للقمر بمساعدة بيانات من بعثات أبولو والمعلومات التي جمعتها الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية الحديثة للقمر التي تضم صورا للارتفاعات وأنواع الصخور على سطحه

AKHIRNYA, saintis berhasil membuat peta lengkap Luna, bulan kita.



"Unified Geologic Map of the Moon" adalah hasil penggabungan data selama setengah abad eksplorasi dan penelitian ilmiah untuk mempelajari 4,5 miliar tahun sejarah Luna untuk eksplorasi dimasa depan.



📽: USGS pic.twitter.com/nHV7YSXJ7k — Semesta Sains (@semestasains) April 26, 2020

وقال مدير مركز علوم الجيولوجيا الفلكية ورائد الفضاء السابق في وكالة "ناسا" جيم رايلي، إننا "نحلم بالقمر ومتى قد نعود إليه، ولذلك من المذهل أن نرى مركز علوم الجيولوجيا الفلكية يخلق موردا يمكن أن يساعد وكالة ناسا في تخطيطها للبعثات المستقبلية".

The definitive new geologic map of the Moon strips away the gray-on-gray look & reveals the great complexity of Earth's companion. https://t.co/2klRErJoa4 pic.twitter.com/t0Te2yjnSZ — Corey S. Powell (@coreyspowell) April 23, 2020

وأشار العالم الجيولوجي في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كوري فورتيزو، "هذه الخريطة تتويج لمشروع استمر لعقود... وهي توفر معلومات حيوية للدراسات العلمية الجديدة من خلال ربط استكشاف مواقع محددة على القمر ببقية سطحه".

وتعمل وكالة "ناسا" حاليا على إطلاق مهام جديدة إلى القمر، بدايتها عام 2024، ومن المحتمل أن تشمل أول رائدة فضاء تسير على سطحه.