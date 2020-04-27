كيف تحمي نفسك من تسرب البيانات الشخصية أثناء جائحة فيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا، يحصل المحتالون على البيانات الشخصية للمواطنين، حسب تقارير "روس كوم نادزور". بعد جمع البيانات الشخصية للمواطنين، يستخدمها النصابون لإنشاء وتجديد قواعد بيانات مرسلي البريد المزعج، وإدخال فيروس للأجهزة وسرقة معلومات الدفع.

أخبر أليكسي شيرباكوف، رئيس قسم تكامل النظام والشبكات في مجموعة PROF-IT Group، "سبوتنيك" عن كيفية تجنب الوقوع في أيدي المحتالين ومنع تسرب البيانات الشخصية خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال شيرباكوف: "الشيء الرئيسي هو مراعاة النظافة الرقمية. أضمن طريقة لحماية نفسك من تسرب البيانات الشخصية هي عدم استخدام التطبيقات والبرامج المشكوكة والروابط المرسلة على البريد والمراسلة الفورية. أيضًا، لا تدخل مواقع مشبوهة حيث يُطلب منك إدخال بياناتك".

وأضاف الخبير: "إن طرق حماية نفسك من تسرب البيانات هي نفسها تقريبًا للعالم بأسره، ولكن كل شيء يمكن أن يعتمد على عقلية الناس ومحو الأمية الحاسوبية العامة لبلد أو منطقة معينة - لا تولي جميع دول العالم الاهتمام الواجب لحماية البيانات الشخصية. في كثير من الأحيان تكفي برنامج الحماية من الفيروس - الآن لديها وظائف إضافية مدمجة: هناك حماية ضد المحتوى المشبوه، والتصيد الاحتيالي، والرسائل غير المرغوب فيها، وما إلى ذلك. نوصي أيضًا بتشفير الأقراص بالمعلومات المهمة ودائمًا نسخ البيانات احتياطيًا وتخزينها في مكان منفصل".