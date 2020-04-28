روسكوسموس تستبعد وجود تهديد من كويكب يقترب إلى الأرض

أخبرت الخدمة الإعلامية في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" وكالة "سبوتنيك" أنها تستبعد إمكانية حدوث أي عواقب من الكويكب 1998 OR2 الذي يقترب إلى الأرض.

سيقترب الكويكب رقم 52768 (1998 OR2) الذي يبلغ قطره 1.8 إلى 4 كم من الأرض على مسافة قريبة في 29 أبريل الساعة 12.56 بتوقيت موسكو. وتبلغ المسافة بينه وبين الأرض نحو 6.29 مليون كم، أي أكثر من المسافة إلى القمر بـ16 مرة. من المحتمل أن يكون الكويكب خطيرًا لأن مسار طيرانه يعبر مدار الأرض.

How close is asteroid 1998 OR2 from Earth? Is comet Borisov from outside our solar system? What’s causing comet Atlas to fall apart? Join our experts on @Reddit to ask questions about these objects zipping into our view. 📅 Tuesday, April 28 🕒 4pm ET 🔗 https://t.co/uZlZSCyvs2 pic.twitter.com/W1EkxMIkpN — NASA (@NASA) April 27, 2020

وقالت روسكوسموس "الحديث عن أية عواقب لمروره ليس له أي سبب. مدارات هذه الأجسام (الكبيرة إلى حد ما) يتم دراستها ونمذجتها على أساس مستمر ولفترة طويلة قادمة، لذلك يتم استبعاد أية مفاجآت في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن مسارات الأجسام الفضائية الكبيرة نسبيًا (التي يبلغ قطرها 1 كم أو أكثر) يتم تتبعها جيدًا. وأضافت الخدمة الصحفية أن "الكويكب 1998 OR2 في هذا الصدد ليس استثناء".