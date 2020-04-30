مطهر ذكي يقتل "كورونا" يعرض للبيع قريبا

ابتكر العلماء في هونغ كونغ رذاذا مضادا للفيروسات يمكن أن يقتل فيروسات مثل فيروس كورونا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية.

وأكد العلماء أن المطهر الجديد يحمي من فيروس كورونا لمدة 90 يوما عن طريق جعله "غير نشط" ويبدأ عرض هذا المنتج للبيع في هونغ كونغ ابتداء من الشهر المقبل بنحو 8 دولارات، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وقال الخبراء في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا: إن "الرذاذ الذكي" يعمل فعالية على مجموعة مختلفة من أنواع الأسطح بما في ذلك المعادن والبلاستيك والنسيج...".

ويدعى الرذاذ الجديد "MAP-1" ويدوم مفعوله أطول بكثير من البخاخات التقليدية التي تستخدم المبيض أو الكحول وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن فريق البحث في هونغ كونغ.

في وقت سابق، بينت الدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت"، أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الكمامات مدة أسبوع. ووفقا لنتائج التجارب التي أجريت في درجة حرارة الغرفة، يبقى الفيروس على الأوراق والمناديل مدة ثلاث ساعات.