طعام غني بالسكريات يحمي مرضى السكر والكبد

يحتوي التين المجفف على نسبة وفيرة من السكريات لكنه في الوقت ذاته، غني بالعناصر الغذائية التي تجعله أحد أكثر الأطعمة فائدة لمرضى داء السكري والكبد.

وقالت صحيفة "صدى البلد" المصرية إن التين المجفف يحتوي على البكتين المخفض لنسبة الكوليسترول في الدم، كما يحتوي على الأحماض الدهنية مثل البوليفينول وأوميغا 3 وأوميغا 6 التي تقلل من الإصابة بأمراض القلب التاجية، والمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونيدات، والألياف التي تنظف القولون من المواد المسببة لسرطان القولون.

يشار إلى أن تناول التين المجفف مفيد لمريض السكر، لأنه يحتوى على نسبة من الألياف تساعد على تنظيم نسبة السكر، لكن لا يسمح إلا بثمرة واحدة لأن الإكثار منه يرفع السكر.

وعددت الصحيفة عشرات الفوائد للتين المجفف، ليس فقط لمرضى السكر بل للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى، وجاءت فوائد التين المجفف كما يلي:

واقٍ من الإمساك، ملين، منشط لوظائف الامعاء، حامي من سرطان القولون والبروستاتا والجلد والثدي، مخفض لنسبة السكر في الدم، مزيد لمستوى الهيموجلوبين في الدم، واقي من ارتفاع ضغط الدم، واقي من الضمور البقعي في شبكية العين .

موسع للقصبة الهوائية، طارد للبلغم، ملطف ومنعم للبشرة، مطفيء للعطش، مخفف من الاضطرابات الهضمية، معزز لصحة الشعر، مقوي للكبد، منشط للكلى، طارد للغازات، مهديء للاعصاب، مخفض لنسبة الكوليسترول في الدم، قاتل للطفيليات والجراثيم ، منشط للدورة الدموية.

ومن بين الامراض التي يعالجها التين المجفف:

السمنة وزيادة الوزن، السعال المزمن، التهاب اللثة، التهاب اللوزتين، الإمساك، البهاق، التهاب الحلق، الزكام والرشح، تضخم الطحال، الربو، السعال الديكي، الثآليل، اضطرابات الجهاز التنفسي، مسمار القدم، الرؤوس السوداء، النقرس، الجروح النتنة .

التقرحات، البثور، حب الشباب، البواسير، حصوات الكلى، الخراريج، الحكة، تساقط الشعر، قشرة الرأس، الانتفاخ، قرحة المعدة .