عملاق الفضاء...اكتشاف كوكب أكبر بكثير من المشتري

توصل فريق من علماء الفلك بقيادة معهد علم الفلك في جامعة هاواي إلى اكتشاف غير متوقع.

تم العثور على كوكب Kepler-88 d العملاق، الذي تبلغ كتلته ثلاث مرات كتلة المشتري، على بعد 1243 سنة ضوئية عن الأرض. قام فريق من العلماء، بالتعاون مع معهد الفلك بجامعة هاواي ، بتحليل البيانات التي تم تلقيها لمدة ست سنوات باستخدام تلسكوب Кек I في جزر هاواي.

باستخدام مطياف HIRES عالي الدقة مركب على تلسكوب، كان من الممكن التأكد من أن النجم Kepler-88 لديه كوكب رابع مع فترة مدارية مدتها أربع سنوات ومدار بيضاوي، حسب مجلة The Astronomical Journal.

يعد المشتري العملاق الغازي أكبر كوكب في المجموعة الشمسية. يبلغ نصف قطر خط الاستواء 11.2 مرة نصف قطر الأرض ، وكتلة المشتري 2.47 مرة الكتلة الإجمالية لجميع الكواكب الأخرى في النظام الشمسي مجتمعة.