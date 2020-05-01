علماء يكتشفون علاجا للسرطان

تم اختبار الجسيمات الدقيقة التي أنشأها المتخصصون في جامعة هارفارد بنجاح على الفئران، والتي أظهرت فعالية في مكافحة الأورام الخبيثة.

قام علماء من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية بتصميم جزيئات دقيقة تسمح للجهاز المناعي بمكافحة الأورام السرطانية بشكل أكثر فعالية.

أولاً، أنشأ الخبراء جسيمًا يجب أن يساعد البلاعم (خلايا الجسم التي تمتص البكتيريا وتهضمها). إذا كان الشخص مصابًا بورمًا سرطانيًا، فيمكن لخلاياه جر البلاعم إلى صفه، ثم تبدأ بالعمل في الاتجاه المعاكس، ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا السرطانية تنتشر في جميع أنحاء جسم الإنسان.

ثم ابتكر العلماء العديد من الجسيمات الدقيقة، التي بوضعها في "حقيبة" وربطوها بالبوليمرات فوق خلايا البلاعم. داخل "الحقيبة" يوجد كحول بولي فينيل مائي يذوب فيه إنترفيرون جاما. يجب أن يحافظ "الوعاء" هذا على عمل البلاعم في اتجاه مفيد ، مما يدعم تأثيرها المضاد للالتهابات ويمنعها من العمل في الاتجاه المعاكس، مما يقمع عمل خلايا الورم السرطانية، حسب مجلة "ساينس أدفانس".

تم اختبار الخلايا في "الوعاء" على زراعة البلعم، وكذلك على فئران المختبر، وزرعها في ورم الثدي. أظهرت التجربة أن الحقن بالجزيئات و "الحقيبة" يقلل من معدل نمو الورم وانتشاره.

يمكن تطبيق ذلك بنجاح في علم الأورام، مما يزيد من فعالية العلاج الكيميائي، وفي المستقبل ، وصف الأدوية بشكل أكثر دقة في علاج مرضى السرطان.