ثغرة تسمح لأشخاص باستغلال بريدك الإلكتروني في إنستغرام... ماذا تفعل

هناك "ثغرة" يمكن من خلالها أن يستغل شخص ما البريد الإلكتروني لشخص آخر في إنشاء حساب على موقع إنستغرام.

وتكمن تلك الثغرة، وفقا لموقع "تايمز نيوز ناو" في أن إنشاء الحساب على إنستغرام يتطلب دوما تسجيل بريد إلكتروني، وقد لا يعلم المستخدم أن شخصا يستغل بريده الإلكتروني واسمه في حساب على إنستغرام قد يعرضه لمشاكل قانونية وشخصية فادحة.

ولكن كيف يمكن التصرف أمام ذلك الخطر الداهم؟

أشار التقرير إلى أنه يمكن اتباع مجموعة من الخطوات لحماية حسابك على إنستغرام:

1- افتح البريد الإلكتروني:

افحص دوما بريدك الإلكتروني وتابع إذا كان هناك أي رسائل ظهرت لك من إنستغرام.

2- دعنا نعلم:

افتح موقع إنستغرام وستجد أسفل الموقع علامة "بريد إلكتروني" أسفل عبارة "مرحبا بك في إنستغرام"، وستجد خيار "دعنا نعرف"، وهذا سيمكنك من معرفة أي شخص حاول استغلال بريدك الإلكتروني.

3- هذا ليس أنا:

إذا ما أدركت أن شخصا يستغل بريدك الإلكتروني وحاول إنشاء حسابا باسمك وبريدك الإلكتروني يمكنك اختيار خيار "هذا ليس أنا".

4- إزالة معرف البريد:

سيؤدي ضغطك على خيار "هذا ليس أنا" على إزالة معرف البريد الإلكتروني من حساب إنستغرام وإيقاف عملية الاستغلال.

5- أضف عنوانا:

يمكنك لتأكيد عدم استغلال بريدك مرة أخرى أن تضيف عنوان بريدك الإلكتروني إلى حسابك الحالي على إنستغرام.

6- تسجيل الدخول:

إذا ما واجهت مشكلة في تسجيل الدخول مرة أخرى، يمكنك الضغط على خيار أواجه مشكلة في تسجيل الدخول، واختر عددا من الخيارات المتقدمة لتسجيل الدخول.