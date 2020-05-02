هيئة حماية المستهلك الروسية تشرح كيفية التمييز بين الحساسية وكورونا

أخبر المتخصصون في هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" عن الاختلافات بين أعراض الحساسية الموسمية وعدوى فيروس كورونا الجديدة، ونشرت التوضيحات على موقعها على الإنترنت.

وقال التقرير: "مع الحساسية الموسمية لا توجد زيادة في درجة الحرارة ولا يوجد ضعف ملحوظ وتعب ولا ألم عضلي ولا سعال (باستثناء مرضى الربو القصبي) ولا ضيق في التنفس (باستثناء مرضى الربو القصبي)".

تشمل أعراض الحساسية سيلان الأنف، والتهاب الحلق، واحمرار العينين ، والدمع، والحكة.

الحساسية ليست عاملاً في زيادة خطر العدوى والإصابة بكورونا بشكل شديد. الاستثناء هو الربو القصبي الشديد وغير المنضبط ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

توصي الهيئة ببقاء مرضى الحساسية في المنزل، وتنصح أيضًا مرضى الحساسية بتركيب نظام لتنقية الهواء في غرفة المعيشة وترطيب المنزل يوميًا.