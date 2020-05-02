خطر غير متوقع للأقنعة الطبية

تشكل الأقنعة الطبية بعد التخلص منها خطرا على عمال النظافة.

يمكن للأقنعة الطبية، التي يوصى باستخدامها في الأماكن العامة، بل وضرورية في أماكن أخرى، أن تضر بالصحة بشكل غير متوقع.

إن معدات الحماية نفسها، عند استخدامها بشكل صحيح، آمنة تمامًا للبشر، ولكن عندما تنتهي صلاحيتها، تنشأ مشاكل محتملة. يصبح القناع الذي يتم وضعه في كيس قمامة بسيط مرتعًا للعدوى.

قال المدير التنفيذي للمؤسسة الروسية "زيليوني باترول" أندريه ناغيبين لوكالة "سبوتنيك": "إن انتهاء العدوى في المنزل يستغرق ما يصل إلى سبعة أيام، وفي الشارع يستغرق 24 ساعة".

واقترح طريقة للتغلب على الصعوبات المرتبطة بالتخلص من معدات الحماية، التي أصبحت مهمة اليوم.

أولاً، يجب إلغاء إعادة التدوير اليدوي للمعدات، لأنها تشكل خطرا كبيرا.

وفقًا له، يجب وضع النفايات الطبية، الأقنعة والقفازات في حاويات خاصة والتخلص منها بالكامل.