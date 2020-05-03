براءة اختراع تكشف تصميم هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

سجلت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية براءة اختراع، والتي كشفت عن تصميم جديد كليا للإصدار المقبل من هاتفها القابل للطي "غلاكسي زد فليب".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن التصميم الجديد لهاتف سامسونغ القابل للطي، سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية.

وكشفت مصادر في المكتب العالمي للملكية الفكرية "ويبو" تصميمين محتملين لهاتف سامسونغ غلاكسي زد فليب" الجديد.

وأظهر كلا التصميمين وحدة كاميرا ثلاثية العدسات في الجهة الخلفية من الهاتف القابل للطي.

The next Galaxy Z Flip could come with three cameras on its back, patent suggests pic.twitter.com/AvJP3Plmac — Unlock2Cell (@unlock2cell) May 2, 2020

​ويعتمد النموذج الأول تصميم مألوف حيث يتم وضع الكاميرا أفقيا عندما يكون الهاتف في أكبر مساحاته، بينما ستستخدم الشاشة الثانوية للإشعارات الأصغر.

أما النموذج الثاني فيعتمد على تكديس العدسات الثلاثية في وضع رأسي ما يمنح مساحة أكبر لشاشة من نوع "OLED" صغيرة التي يمكن فيما بعد توسيعها لشاشة أكبر.

ولم تكشف براءة الاختراع بعد متى ستعتمد شركة سامسونغ أي من التصميمين، والتوقيت المتوقع لطرح الهاتف فيه للأسواق العالمية، ولا السعر المقترح لذلك أيضا.