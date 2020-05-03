ثورة في الألعاب... جميع التفاصيل والتسريبات الخاصة بمنصة "بلاي ستيشن 5" المرتقبة

ووعدت "سوني" بأنها ستطلق منصتها الجديدة خلال هذا العام، بعد تأجيل الإطلاق بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وتؤكد التقارير الصحفية، وفق ما أورده موقع "إسنشيالي سبورتس"، أن منصة "بلاي ستيشن 5" ستحدث ثورة في عالم ألعاب الكمبيوتر.

وتؤكد المصادر أن "سوني" لن تتخلى عن فكرة طرح المنصة خلال العام الجاري، حتى لا تصطدم بإطلاق مايكورسوفت لمنصتها "إكس بوكس"، التي تجهز فيها إمكانيات قوية أيضا.

لم تؤكد "سوني" حتى الآن سعر "بلاي ستيشن 5"، وإن كانت مصادر من داخل الشركة اليابانية رجحت أن يكون السعر منخفض بشكل كبير عن الإصدار السابق "بلاي ستيشن 4".

وتوقعت المصادر أن يتراوح سعر منصة "بلاي ستيشن 5" ما بين 450 إلى 500 دولار أمريكي.

وطمأنت "سوني" كافة من يمتلكون منصة "بلاي ستيشن 4" أن كافة ألعابهم ستكون متوافقة مع "بلايستيشن 5" ولن تحتاج إلى شراء ألعاب جديدة إلا تلك الألعاب التي لم تكن لديك على المنصة السابقة.

كما وفرت "سوني" ذراع تحكم جديد من نوعه، والذي سيعزز من تجرب الألعاب للمستخدم، من حيث الاهتزازات الجريئة والمحفزات التكيفية إلى الميكروفون المدمج.

كما ستتوافق منصة "بلاي ستيشن 5" مع تقنيات الواقع الافتراضي، ومتوقع أن تطور "سوني" سماعات رأس جديدة تماما ليتم إطلاقها بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب.

ومن المتوقع أن تستخدم منصة "بلاي ستيشن 5" معالج من نوع "أيه إم دي" ثماني النواة بتردد 3.5 غيغاهرتز، يدعم دقة رؤية 8كى، بتقنية تتبع الأشعة المرتبقة، لإحداث ثورة في الصورة وتحسين في الصوت.

PlayStation 5 release date leaked! Here’s the plan https://t.co/Z2dsKANQbg pic.twitter.com/lAt86a6h11 — Regard News (@RegardNews) April 29, 2020

​كما سيتم دعم المنصة بمعالج رسوميات بسرعة 2.23 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 825 غيغابايت، وعرض نطاق ذاكرة 448 غيغابايت في الثانية.