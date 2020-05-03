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    9 أعراض خطيرة لنقص فيتامين "ب 12" في جسم الإنسان

    © flickr.com / zippythesimshead / capsules
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    أشارت دراسة حديثة من جامعة "هارفارد" الأمريكية، إلى وجود 9 أعراض خطيرة، يجب أن تنبه أصحابها إلى وجود نقص حاد أو طفيف في فيتامين "ب 12"، وبعض هذه الأعراض خطيرة جدا.

    وبحسب الدراسة التي نفذتها الجامعة، فإن انخفاض معدل فيتامين "ب 12" يؤثر على مستويات الكريات الحمراء في الدم والتي تلعب دورا هاما جدا بعملية نقل الأوكسجين إلى باقي أعضاء الجسم.

    وتتمتع كريات الدم الحمراء بمظهر دائري ومسطح بمركز مسنن، وتحتوي على بروتين الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين، ويزيل ثاني أكسيد الكربون عن طريق نقله إلى الرئتين ليتم إطلاقه مع الزفير.

    وشددت الدراسة على الأثر الكبير لنقص فيتامين "ب 12" على هذه العملية وبينت بعض الأعراض التي يمكن رصدها لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامين، وهي كالتالي: 

    • يسبب نقص فيتامين "ب 12" يسبب مرض فقر الدم، ما يؤدي إلى انخفاض أعداد الكريات الحمراء في الجسم بشكل كبير وملحوظ، والتي تسبب بدورها أعراض أخرى لاحقة.
    • النقص في أعداد الكريات الحمراء ينجم عنه نقص في الأكسجين داخل الجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالضعف والوهن.
    • يشعر أغلب الأشخاص الذين تنخفض لديهم مستويات البروتين بأعراض دوار خفيف مع صداع مزعج مشابه للشقيقة.
    • وتأخذ الأعراض أشكالا مختلفة لدى البعض، فقد أكدت الدراسة أن البعض يعاني من عدم انتظام خفقان القلب وسرعة في الضربات.
    • بالإضافة إلى ذلك تظهر على بعض الأشخاص علامة أخرى لنقص الفيتامين كالشعور بضيق في التنفس ناتج عن خلل في عملية التنفس.
    • ويعاني البعض من آلام في اللسان واحمرار في الوجه العلوي من اللسان وانتفاخ، والذي يعتبر مؤشرا على النقص الحاد.
    • بالإضافة إلى ذلك يشعر المصابين بأعراض فقدان الشهية الدائم، مترافقا مع الغثيان، نظرا لانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.
    • الأعراض السابقة قد لا يلاحظها الشخص، لكن يمكن لحظ انخفاض الوزن والإسهال المتكرر، والذي يعتبر مؤشر هام لنقص الفيتامين.
    • وسجلت الدراسة حدوث اصفرار في الجلد والعينين لدى هؤلاء الأشخاص، كمؤشرات مشابهة لأعراض مرض اليرقان.

    ونوهت الدراسة المنشورة في موقع "express"، إلى أن إهمال هذه الأعراض قد يؤدي إلى مرض "فقر الدم الخبيث" والذي يؤدي بدوره إلى انهيار عمل أعضاء الجسم الوظيفية ونتائج كارثية في بعض الأحيان.

    ويوجد فيتامين "ب 12" في اللحوم، مثل لحوم الدجاج ولحوم البقر وغيرها، بالإضافة إلى لحوم الأسماك ومنتجات الألبان.

    وأكدت الدراسة، أن أعراض نقص الفيتامين، تظهر ببطء، ولا يشعر بها الأشخاص، وأحيانا يعتادون على وجودها، مما يسبب مخاطر كبيرة على حياتهم.

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    دراسة, فيتامين B12, فيتامينات, فيتامين, هارفارد
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