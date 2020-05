تعرف على آفة "كوفيد إصبع القدم"

حيث اعتادت الدكتورة ليندي فوكس، طبيبة أمراض جلدية في سان فرانسيسكو، على رؤية أربعة أو خمسة مرضى سنوياً مصابين بألم في البرودة، وآفات حمراء أو أرجوانية مؤلمة تظهر عادةً على أصابع القدم في الشتاء، ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت تشاهد العشرات.

وقالت فوكس: "فجأةً، غمرنا أصابع القدم، لدي عيادات مليئة بالأشخاص القادمين بآفات إصبع القدم الجديدة، ولم يكن للأشخاص الذين أصيبوا بألم في الصدر من قبل أي شيء من هذا القبيل، كما أنه ليس الوقت من العام بالنسبة إلى الإصابة بالتهابات المفاصل، التي تنتج عن التهاب في الأوعية الدموية الصغيرة كرد فعل للظروف الباردة أو الرطبة، وعادةً نراها في فصل الشتاء".