"أوبر" تطور تقنية جديدة لضمان ارتداء سائقيها الكمامات

كشفت شركة "أوبر" المتخصصة في النقل التشاركي عن تقنية جديدة، لضمان ارتداء سائقيها الكمامات.

وقالت "أوبر"، وفق ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إن ارتداء الكمامات سيكون أمرا إلزاميا على السائقين والركاب على حد سواء.

وتعمل تلك التكنولوجيا عبر تطبيق أوبر على التأكد ما إذا كان السائقون ملتزمون بارتداء كمامات الوجه في مختلف دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة.

وتطلب تلك التقنية من السائق بصورة عشوائية التقاط صور شخصية "سيلفي" للتحقق من ارتدائه الكمامة.

وتعالج تلك التقنية أزمة هامة واجهتها "أوبر" في أنها تريد ضمان ارتداء السائقين للكمامات، من دون التعرض لخصوصيتهم والتأثير عليها.

وأعلنت أوبر في وقت سابق عن تقديمها الكمامات والمطهرات بصورة مجانية لسائقيها في كل دول العالم، خاصة في المناطق المتأثرة بفيروس كورونا.