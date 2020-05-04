"واتسآب" تطرح أداة جديدة للكشف عن المعلومات الخاطئة المرتبطة بفيروس كورونا

وستسمح الأداة الجديدة، وفق موقع "تايمز نيوز ناو" على ربط الأشخصا بخدمات تدقيق الأخبار المحلية للكشف عن المعلومات المرتبطة بفيروس كورونا.

وستستخدم "واتسآب" روبوت "IFCN" التي ستممكن المواطنون عبر واتسآب من جميع أنحاء العالم من التحقق بسهولة مما إذا كان المحتوى حول "كوفيد 19" قد تقييمه بالفعل على أنه خطأ من قبل مدققين محترفين.

وتمكنت تلك التقنية عبر تطبيق واتسآب من كشف أكثر من 4 آلاف خبر خاطئ ومزيف عبر "واتسآب" عن طريق التقنية التي تتبع الدردشات بصورة آلية.

ويرتبط روبوت IFCN بالعمل مع مدققي أخبار مستقلين في أكثر من 70 دولة حول العالم، ويضم أيضا أكبر قاعدة بيانات من الأكاذيب المزيفة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

كيف نفعل التقنية الجديدة؟

يوفر روبوت IFCN للمستخدمين دليل عالمي لمنظمات التحقق من الحقائق. النظام قادر على تحديد بلد المستخدم عبر رمز بلد الهاتف المحمول للشخص ومن ثم تزويده بأقرب مؤسسات التحقق من الحقائق. يمكن للشخص بعد ذلك إرسال جزء من المعلومات للمراجعة مباشرة إلى مدقق الحقائق المحلي أو زيارة موقعه على الويب لمعرفة المزيد حول ما تم تداوله في المنطقة.

ويعتبر روبوت IFCN مجاني للاستخدام في كل دول العالم.

ويحتوي الروبوت على قائمة بسيطة وقصيرة ورقمية.

وتعتبر كلمة IFCN هي اختصار لمصطلح "الشبكة الدولية لتقصي الحقائق" وهي مخصصة لعمليات التحقق من الحقائق والأخبار.