مفاتيح الساحر... كيف فاجأت "أبل" كل عشاق أجهزتها

فاجأت شركة "أبل" الأمريكية بالإعلان عن النسخة الجديدة من حاسبها المحمول "ماك بوك برو"، والذي دعمته بتقنيات جديدة مثيرة.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن حاسب أبل مميز مدعوم بتقنية "مفاتيح الساحر"، المزود بالجيل العاشر من معالجات إنتل.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر حاسب "ماك بوك برو" ذو الـ13 بوصة يبدأ من 1299 دولار أمريكي.

Apple has unveiled the new 13” MacBook Pro featuring Intel’s latest 10th gen processors, new Magic Keyboard, up to 32GB of RAM, up to 4TB SSD, and more. The new 13” MacBook Pro starts at $1299 with 256GB of storage. You can order today and will be available later this week. pic.twitter.com/mQJ2gamVDW — Apple Hub (@theapplehub) May 4, 2020

​ودعمت "أبل" حاسبها بلوحة مفاتيح "ماجيك" الجديد، التي تتميز ذات قدرة على تنفيذ سريع لكافة المهام التي يرغب المستخدم في تنفيذها.

ودعمت الشركة الأمريكية "ماك بوك برو" الجديد بشريط لمسي جديد ومستشعر بصمة أصابع، مع زر ESC فعلي في لوحة المفاتيح الثورية.

ويأتي جهاز "ماك بوك برو" بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، وأداء فائق السرعة، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

New 13-inch #MacBookPro



⌨️ Magic Keyboard

👇 Touch Bar

🎒 256GB to 4TB of storage

🧠 Intel 10th gen CPU

🔐 T2 ARM Chip

🌸 Intel Iris Plus graphics

🤔 16 to 32GB of 3722MHz memory

👁 13-inch DCI-P3 display

💸 Starts at US$12,99https://t.co/ob1c4rCMn4 pic.twitter.com/hnk8fBCPmT — Rene Ritchie (@reneritchie) May 4, 2020

​كما طرحت "أبل" خاصة يمكن ترقية ذاكرة الوصول العشوائي حتى 32 غيغابايت والذاكرة الداخلية حتى 4 تيرابايت.

ويأتي الحاسب بمعالج من إنتل من نوع "تربو بوست" بسرعة 3.1 غيغاهرتز، وتقنية "آيرس غرافيكس" بدقة عرض 6كى، وبتقنية سطوعة "نيتس 500".