"مايكروسوفت" تؤجل إطلاق جهازها الجديد ذو الشاشتين

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن "مايكروسوفت" اتخذت هذا القرار للتخطيط لنظام التشغيل الذي تجهز له "ويندوز 10 إكس" المخصص للأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن بانوس باناي، كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت: "نود أن يكون تركيزنا منصب حاليا تجاه هدف واحد، ولا نسعى لتشتيت الأهداف، لهذا أجلنا إطلاق هذا الحاسب".

وتابع "نستمر في البحث عن اللحظة المناسبة بالتعاون مع شركائنا في تصنيع المعدات الأصلية، لتقديم ذلك الجهاز ذو الشاشة المزدوجة إلى السوق".

ولم تقدم مايكروسوفت حتى الآن التوقيت المتوقع أن تطرح جهازها فيه إلى الأسواق.

وقال باناي:"العالم بات مكان مختلف تماما عما كان عليه الأمر في أكتوبر الماضي، عندما شاركنا رؤيتنا لتقديم جهاز مزدوج الشاشة، ونحن نتواصل مع احتياجات عملائنا ونضعها دوما في المقدمة، لذلك نحتاج حاليا إلى التركيز عما يحتاجونه فعليا".

وكانت التسريبات الصحفية قد ألمحت إلى أن جهاز "سرفس ديو نيو" الجديد، سيكون مزود بمفصلات تعمل بزاوية 360 درجة وبشاشاتين بمقاس 9 بوصات، بحيث يمكن فتحه مثل الكتاب، ويحتوي على لوحة مفاتيح قابلة للخلع أو الانعكاس، ويحتوي على قلم إلكتروني للكتابة على الشاشتين اللمسيتين.