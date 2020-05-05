"غوغل" توفر تقنيات حماية متقدمة لخدماتها السحابية على "آيفون" و"آيباد"

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن طرحها تحديثا لخدمة التخزين السحابي الخاصة بها "غوغل درايف"، مخصصة لهواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

وأشارت الشركة الأمريكية، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن ذلك التحديث سيحمل تقنيات حماية جديدة متقدمة لخدمات التخزين السحابي.

وسيمكن التحديث مستخدمي "غوغل درايف" من إمكانية حماية حساباتهم عن طريق بصمة الوجه "فيس آي دي" أو بصمة الأصبع.

وستمكن تلك الطريقة من حفظ كل الملفات الشخصية والخاصة بعملك محمية بعيدا عن أعين المتطفلين.

Google Drive gets Face ID and Touch ID 'Privacy Screen' for iOS https://t.co/rPylOJtZ29 pic.twitter.com/UZpTYu7zUI — TeamLogicIT Franklin (@TLITFranklin) May 5, 2020

​ولكن أشارت شركة "غوغل" إلى أن تلك الميزة، متاحة حصريا حاليا على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" التابعين لشركة "أبل" الأمريكية.

ووعدت أن تطرح تحديثا مخصصا لحماية "غوغل درايف" عبر نظام تشغيل "أندرويد" التابع لها.

كما يمكن أيضا أن يتم قصر تلك الميزة على كلمة مرور أو نمط مرور يستخدمه الشخص في حالة الطوارئ للدخول إلى حسابه عبر "غوغل درايف".