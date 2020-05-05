كل تفاصيل قنبلة "مايكروسوفت" الجديدة التي تجهزها لكل عشاق "ويندوز"

وأوضح تقرير منشور على موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "مايكروسوفت" تجهز نظام تشغيل "ويندوز 10 إكس"، الذي سيكون مخصصا لكل الحاسبات الشخصية المحمولة والحاسبات اللوحية.

ويتميز نظام "ويندوز 10 إكس" بأنه يعتمد بقوة على خدمات التخزين السحابية للمساعدة على العمل والتعلم واللعب بطرق جديدة.

ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت نظام تشغيل "ويندوز 10 إكس" في وقت لاحق من العام الجاري 2020.

وتسعى مايكروسوفت من خلال هذا الجهاز الاستفادة من الإجراءات الاحترازية الموسعة من معظم دول العالم وتطبيق إجراءات الإغلاق والعزل الذاتي لمكافحة فيروس كورونا، والتي تجعل من استخدام الحواسيب المحمولة أمرا ضروريا وحاسما، سواء للعمل أو الدراسة.

وسيتضمن نظام التشغيل تحسينات واسعة في تشغيل التطبيقات وتنقيات المحاكاة الافتراضية.