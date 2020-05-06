تسجيل
07:31 GMT06 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قهوة

    ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟

    © Depositphotos / Emir Klepo
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/91/1045359129_0:80:3072:1808_1200x675_80_0_0_f241423592712f3ed658bb9a906516c8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202005061045359146-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9%D8%9F/

    متى تشرب القهوة؟ البعض يشرب فنجانًا من القهوة في الصباح، وآخرون في المساء، والبعض بعد كل وجبة. أشخاص آخرون يشربون القهوة فقط خلال ساعات العمل.

    القهوة تزيد التركيز، تعطي الطاقة، تساعد على حرق الدهون ... ومع ذلك، فإن معظم الناس يشربون القهوة بشكل أساسي من أجل الاستيقاظ والتركيز على المهمة. وكتبت صحيفة "سوهو" الصينية" مقالة عن أفضل أوقات شرب القهوة.

    لا يجب شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ وقبل النوم

    في وقت الاستيقاظ في الصباح، يعاني جسم الإنسان من نقص في المياه، فمن الضروري تجديد احتياطيات السائل في أقرب وقت ممكن. القهوة أيضًا لها تأثير مدر للبول، لذلك يمكن أن تعزز إفراز السوائل من الجسم.

    مباشرة بعد الاستيقاظ، تبدأ الأعضاء الداخلية في التكيف مع العمل الطبيعي. إذا كنت تشرب القهوة على معدة فارغة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على جدران المعدة، حسب الصحيفة.

    من الأفضل أيضًا عدم شرب القهوة ليلًا. تحتوي على مادة الكافيين التي تحفز نشاط الدماغ، مما يساعد على مقاومة تعب الجسم.

    يفضل بعض الناس شرب القهوة قبل النوم، معتقدين أنها لا تؤثر على جودة النوم على الإطلاق. لكنهم مخطئون. حتى لو نام الجسم، فإن الدماغ لا يزال في حالة نشاط مستمر. في هذا الوقت، يقع الجسم في مرحلة النوم السطحي ولا يمكنه الراحة تمامًا.

    أفضل وقت لشرب القهوة

    يمكن أن يكون للقهوة أفضل تأثير على الجسم عندما يكون مستوى "هرمون الإجهاد" - الكورتيزول - عند أدنى مستوى ممكن.

    لن يكون لشرب القهوة مع زيادة مستوى الكورتيزول أي تأثير، بل على العكس، سيكون له تأثير سلبي.

    الكورتيزول له "مناطق زمنية" خاصة به. يتم إنتاج الحد الأدنى له من 9 إلى 11 في الصباح. وبناءً على ذلك، سيكون هذا هو أفضل وقت لتناول فنجان قهوة.

    يحدث الشيء نفسه من الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 17:30 إلى الساعة 18:30 مساءً. في هذا الوقت، ينتج الجسم أيضًا كمية صغيرة من الكورتيزول، ونتيجة لذلك يبدأ الشعور بالإرهاق.

    وبالتالي، من الأفضل شرب القهوة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا ومن الساعة الثانية إلى الرابعة بعد الظهر.

     القهوة تساعد على حرق الدهون

    مدة عمل الكافيين حوالي أربع ساعات. بعد ثماني ساعات، سيتم معالجة نصف الجرعة المقبولة من الكافيين من قبل الجسم.

    يزيد الكافيين التركيز، فهو لا يعطي قوة فحسب، بل يساهم أيضًا في حرق الدهون.

    ومع ذلك، فإن عملية حرق الدهون لا تنشأ عن الكافيين نفسه، ولكن عن طريق حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة. لذلك، فنجان من القهوة قبل التمرين وقبل تناول الطعام سيساعد على تنشيط عملية حرق الدهون.

    لا تحتاج إلى إضافة الحليب أو السكر. يمكنهم تدمير حمض الكلوروجينيك. إذا كنت لا تحب القهوة السوداء، يمكنك إضافة حليب الصويا لتغيير الطعم.

    وتجدر الإشارة إلى أن عمل حمض الكلوروجينيك يستغرق بعض الوقت. لذلك، إذا كنت تشرب القهوة لفقدان الوزن، فمن المستحسن تناولها قبل الطعام.

    انظر أيضا:

    القهوة تكتسح الحمض النووي وتجري تعديلات عليه
    مكافحة الفئران والتنظيف... استخدامات أخرى للقهوة غير شربها
    هل تتخيل حياتك بلا قهوة...البن العربي في خطر
    الكلمات الدلالية:
    حرق الدهون, الدهون, الكافيين, القهوة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كايلي ماكيناني، المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض، واشنطن 1 مايو/ أيار 2020
    الجمال والسياسة... ممثلات الرؤساء والوزراء في العالم
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    العلاقات الأمريكية السودانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك