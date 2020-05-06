فيسبوك يبتكر تطبيقا جديدا لتصفح الإنترنت مجانا على الهواتف

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها في صدد اختبار تطبيق جديد يسمى "ديسكوفر"، في محاولة منها للترويج لبرنامج (Free Basics) لجلب الأشخاص إلى الإنترنت لأول مرة.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بتصفح أي موقع إلكتروني باستخدام رصيد يومي من البيانات المجانية المحدودة المقدمة من مشغلي شبكات الهاتف المحمول.

وتتجه فيسبوك إلى تقييم كيف يمكن لتطبيق (Discover) – الذي يتوفر كنسخة ويب و تطبيق محمول لنظام أندرويد، ولا توجد معلومات حول توفره لأجهزة (iOS) – مساعدة الأشخاص في توسيع استخدام رصيد البيانات المنتظم ودعم اعتماد الإنترنت.

وقال مسؤول في "فيسبوك": "نستكشف عبر"ديسكوفر" طرقًا لمساعدة الأشخاص على البقاء على الإنترنت بشكل أكثر اتساقًا، حيث لا يزال العديد من مستخدمي الإنترنت حول العالم غير متصلين بالإنترنت، وينقطعون عن الإنترنت بانتظام لبعض الوقت عندما يستنفدون رصيد بياناتهم".

وأضاف: "جرى تصميم "ديسكوفر" للمساعدة في سد هذه الفجوات وإبقاء الأشخاص على اتصال حتى يتمكنوا من شراء البيانات مرة أخرى".

ويشكل هذا التطبيق الجديد خروجًا عن مفاهيم برنامج (Free Basics)، حيث سمح فيسبوك للمستخدمين بتصفح مواقع معينة مجانًا، كما اجتذب البرنامج الكثير من الانتقادات من دعاة الخصوصية حيث كسر البرنامج المبادئ الأساسية لحيادية الإنترنت من حيث التعامل المتساوي مع كل موقع إلكتروني.