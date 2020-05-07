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    أطفال يلعبون تيك تاك تو (أو كما تُعرف أيضا أكس أو)

    علامات فارقة تؤشر إلى نجاح طفلك العلمي في المستقبل

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    أجرى علماء وأطباء دراسات عديدة بشأن تحديد المستقبل الذكائي والعلمي للأطفال، حيث وضع هؤلاء إشارات وعلامات محددة قادرة على تحديد مستوى نمو الطفل ومدى تطوره العقلي حتى بلوغه سن الرشد.

    وأصدر موقع دراسات "ميل" الروسي تقريرا علميا يكشف عن العلامات الفارقة التي تؤشر إلى نجاح الطفل العلمي في المستقبل القريب والتي تدل أنه متقدم على غيره من جيله بالذكاء والتطور العقلي الذي لطالما سيلعب دورا كبيرا في تطوير إمكانياته العلمية والدراسية وميله الدائم إلى النجاح.

    وقد حدد العلماء والأطباء 9 علامات فارقة تؤكد على ذكاء الطفل المتقدم من بداية ولادته ومع نموه في الحياة وهي:

    1- نظرة ثاقبة وطويلة للطفل الرضيع للوجوه القريبة

    خلال ثمانينات القرن الماضي طور الباحث والعالم النفسي الأمريكي، جوزيف فاغان، اختبارا للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر مرتبطا بالصور، ولاحظ من خلال النتائج أن معيار الوقت الذي يقضيه الطفل بالنظر إلى الوجوه غير المألوفة هو الذي يبين نسبة ذكاء الطفل الرضيع، رابطا الوقت مع اهتمام عقل الرضيع بالموضوع. 

    وتوصل إلى نتيجة مفادها كلما نظر الرضيع أكثر إلى الوجه كلما دل ذلك على ذكاء الطفل وتطور عقله. 

    2. بداية باكرة للطفل باستعمال مهاراته الحركية

    ركزت دراسة أمريكية نشرت في عام 2016 على زمن بداية تحريك الأطفال لأنفسهم من دون مساعدة أهلهم عبر الزحف والوقوف على القدمين والقيام بالخطوات الأولى وحيدا.

    واتضح أن هناك ارتباطا بين تطور المهارات الحركية وتطور العقل والذكاء لدى الطفل.

    طفل يلعب
    facebook/bapy
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    3. البدء المبكر للطفل بالنطق والكلام 

    كشفت دراسة لعالم وباحث أمريكي من جامعة ولاية فلوريدا أن البدء المبكر والنطق والكلام عند الطفل يدل على الذكاء المبكر لدى الطفل، فكلما كانت الأحرف والكلمات والجمل أصعب كلما دل ذلك على تطور الذكاء عن الطفل.

    4. وجود شخص بالغ ومجموعة من الكتب والألعاب التعليمية في المنزل

    أشار باحثون من جامعة نيويورك بعد زيارتهم لأكثر من ألفي عائلة أن تواجد الطفل الذي لا يتعدى 14 شهرا في بيئة محاطة بالبالغين الذي يعتنون به يجعل الطفل أكثر ذكاء، بالإضافة إلى وجود الكتب والقصص والألعاب التعليمية في المنزل والتي تعد بمتناول الطفل كل يوم.

    5. الفضول الكبير للطفل وحب الاطلاع

    وجد الباحثون أن الميل للرياضيات وحب الاطلاع والاهتمام بالأدب مرتبط بالفضول والثقة.

    6. مدح الطفل على جهوده وتشجيعه يزيد من ذكاءه
    كشفت مجموعة من العلماء الأمريكيين عن دراسة تبين تأثير الكلمات من الأهل على أداء الطفل. فاللحظة التي يخبر فيها الوالد الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات ، "رائع! لقد فعلتها!"، إنها مطلوبة للثناء على الطفل الذي سيشعر بأنه قام بإنجاز ما والثناء مطلوب لتطور الطفل العقلي.

    7. الطفل القادر على التواصل الاجتماعي مع الآخرين
    في دراسة أخرى ، ربط علماء النفس احتمال التخرج من الكلية بنجاح وقدرة الطفل على العيش والتواصل مع الأخرين بطريقة مسالمة وإيجاد طرق وسبل دبلوماسية لحل الخلافات دون التطرق إلى العنف.

    8. الطفل يحاول الكتابة والقراءة قبل دخول المدرسة
    أشارت دراسة علمية من جامعة نورث وسترن أن التعرف المبكر للطفل بالحروف والأرقام مرتبط بطريقة معينة بتطور ذكاء الطفل، خصوصا الذي لم يبلغ السنوات الأربع من عمره.

    9. إيمان الأهل بقدرات طفلهم المستمرة 

    اتضح أن توقعات الأم العالية فيما يتعلق بتعليم طفلها شيء لا يمكن تجاهله، ويأخذه الباحثون بعين الاعتبار. وكشفت دراسة أن الطريقة التي يتحدث بها أحد الوالدين إلى الطفل تؤثر بشكل مباشر على تطوير عقله وذكاءه.

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