بعد الصخور "الحية" اكتشاف جديد على سطح القمر ينفي نظرية تشكله السابقة

فتحت الاكتشافات الأخيرة على سطح القمر أبوابا واسعة للكثير من التساؤلات حول طبيعة الكوكب الأقرب من الأرض في المجموعة الشمسية.

وبعد الدراسات التي أشارت إلى أن سطح القمر يحتوي على نظام تكتوني نشط "حي"، أشار عالم ياباني إلى وجود ظاهرة تثير الاستغراب على سطح القمر.

وبعد تدقيق البيانات التي جمعها المسبار الياباني "كاغويا" عن سطح القمر، على مدار عام ونصف، أشار فريق من العلماء والباحثين على رأسهم العالم الياباني، شويتشيرو يوكوتا، من جامعة "أوساكا"، إلى أن مادة أيونات الكربون تنبعث من كامل سطح القمر تقريبا.

ونوه الفريق إلى وجود تباينات في مناطق القمر التي تنبعث منها أيونات الكربون، لكن هذه الانبعاثات تزداد في مناطق السهول البازلتية، بحسب "سكاي نيوز".

واعتبر العالم أن هذه المناطق تعتبر حديثة الوجود نسبيا، وتعرضت للفضاء لفترة أقصر لذلك مازالت تنبعث منها هذه المواد.

وأشار يوكوتا إلى أن هذه الانبعاثات أكثر قليلا من المصادر القادمة من الفضاء الخارجي، في مؤشر على أن للقمر إمداداته الخاصة من الكربون.

وتنفي هذه البيانات النظرية التي تنسب تشكل القمر نتيجة لتأثير هائل بين الأرض وجسم كوكب بحجم المريخ، نجم عنه حرارة عالية أدت إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض وغليان المواد الهشة وتطايرها، غير أن اكتشاف مادة الكربون المتطايرة على القمر ينفي هذه النظرية ويؤكد أن القمر تشكل بظروف درجات حرارة معتدلة.